Văn phòng Chính phủ có văn bản số 545/TB-VPCP ngày 22/10/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban quốc gia này.

Tại Phiên họp, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo của Cơ quan Thường trực; yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan quán triệt sâu sắc nguyên tắc "phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trong mọi hoàn cảnh, điều kiện."

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển và quản lý thiết bị bay không người lái

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 12/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.

Trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các thiết bị bay không người lái, các phương tiện bay khác và bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Phó Thủ tướng yêu cầu:

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển và quản lý thiết bị bay không người lái, tạo cơ sở pháp lý để triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự đối với hoạt động liên quan đến các thiết bị này.

Đồng thời, sớm nghiên cứu, xây dựng bản đồ số về bảo đảm an ninh hàng không, trong đó thể hiện các khu vực cấm bay, hạn chế bay trên toàn quốc; hướng dẫn, phối hợp với các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác cảng hàng không công khai thông tin, tuyên truyền và cắm biển báo tại khu vực cấm bay để cảnh báo, ngăn ngừa thiết bị bay không người lái và các vật thể bay khác xâm nhập, ảnh hưởng đến hoạt động bay; tăng cường điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thiết bị bay không người lái đe dọa hoặc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không…

Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động bay của thiết bị bay không người lái

Bộ Quốc phòng phối hợp quản lý hoạt động bay của thiết bị bay không người lái theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các thiết bị này trong phạm vi quản lý, nhất là tại khu vực cấm bay, hạn chế bay; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trên địa bàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng không nhân dân và các văn bản dưới luật, trong đó quy định chi tiết hoạt động bay của thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay khác bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động bay dân dụng, quân sự tại các cảng hàng không, sân bay.

Bộ Xây dựng phối hợp rà soát, hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn, quy trình liên quan đến quản lý hoạt động bay dân dụng và bảo đảm an toàn hàng không (nếu có).

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không phối hợp phát hiện, cảnh báo và xử lý trường hợp thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực có hoạt động bay; phối hợp xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin về thiết bị bay không người lái ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng.

Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất tiêu chuẩn, giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ việc nhận diện, cảnh báo, ngăn chặn thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hướng dẫn, phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo thẩm quyền; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ đồng bộ dùng chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý, phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay khác ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác và thiết bị, linh kiện liên quan tại các cửa khẩu, kể cả hàng hóa gửi qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh và thương mại điện tử xuyên biên giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, nhập khẩu, vận chuyển trái phép; tăng cường kiểm tra sau thông quan đối với các mặt hàng này…

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái và phương tiện bay khác đến khu dân cư, cơ sở sản xuất và người dân; công khai, cập nhật các khu vực cấm bay, hạn chế bay để tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng thiết bị biết và chấp hành.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, thành phố bố trí nguồn lực, kinh phí theo quy định để lắp đặt biển chỉ dẫn, biển cấm bay tại các khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với thiết bị bay không người lái; bảo đảm biển báo rõ ràng, dễ nhận biết, phục vụ công tác tuyên truyền, quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, tạo thuận lợi cho hành khách xuất, nhập cảnh

Đối với công tác nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi hàng không, Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc phối hợp triển khai Đề án "nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 15/6/2026.

Đây là nhiệm vụ chung, có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm an ninh, an toàn tại các cảng hàng không, sân bay, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, xác định rõ sản phẩm, tiến độ và nguồn lực thực hiện.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; tối ưu hóa luồng tuyến, cải tiến quy trình phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hạ tầng, trang thiết bị. Ưu tiên khắc phục các bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực phục vụ hành khách, hàng hóa và hiệu quả khai thác tại các cảng hàng không. Bảo đảm nguyên tắc "cảng hàng không vừa là cửa khẩu, vừa là bộ mặt quốc gia; phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, đồng thời tạo thuận lợi cho hành khách xuất cảnh, nhập cảnh."

Về hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao năng lực ứng phó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương:

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, an toàn hàng không; tăng cường quản lý rủi ro, xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch khẩn nguy, các kịch bản ứng phó với các nguy cơ mới, nhất là thiết bị bay không người lái và các nguy cơ sử dụng công nghệ cao.

Xây dựng phương án, tổ chức diễn tập phòng, chống bạo loạn, khủng bố, khẩn nguy an ninh hàng không và ứng phó với các nguy cơ từ thiết bị bay không người lái đe dọa an ninh, an toàn hàng không và phương án cứu hộ, cứu nạn, xử lý tình huống bất ngờ, không để bị động khi xảy ra sự cố; hoàn thành trong quý 1/2027.

Nghiên cứu, đề xuất thành lập Hội đồng đánh giá rủi ro an ninh hàng không với sự tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Đối với một số cảng hàng không chuẩn bị đưa vào vận hành, khai thác, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan liên quan hỗ trợ, chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát toàn diện phương án, điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất, tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trước, trong và sau các sự kiện APEC 2027.

Giao Bộ Công an, với vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ nêu trên; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và kịp thời báo cáo Ủy ban về vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc cần phối hợp, điều phối./.

Cần tăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không Luật sư Hà Hải cho rằng cần tăng cường tuyên truyền, quản lý và xử lý nghiêm các hành vi thả diều, điều khiển vật thể bay gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không, tùy tính chất và mức độ vi phạm.