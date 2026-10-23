Khởi tố người đăng thông tin sai sự thật về một doanh nghiệp có nguy cơ phá sản

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Quang (sinh năm 1982, ngụ phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp nhận đơn tố giác của Công ty Novaland về việc một số tài khoản trên các nền tảng Facebook, Threads, TikTok và các hội, nhóm sử dụng Zalo, Viber, Telegram đăng tải, lan truyền thông tin thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng. Trong đó, có nội dung cho rằng doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Kết quả điều tra xác định, tài khoản Facebook mang tên “Quang Do” do Đỗ Minh Quang lập, quản lý và sử dụng. Quang thừa nhận đã dùng tài khoản cá nhân đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến tình hình hoạt động của Novaland.

Các bài viết thu hút nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ, làm gia tăng mức độ lan truyền của thông tin chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, Quang khai đăng tải các bài viết nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt xem, lượt thích, chia sẻ và số lượng người theo dõi tài khoản Facebook cá nhân.

Quang nhận thức được những nội dung mình đăng tải có thể gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhưng không quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ các tình tiết liên quan; đồng thời xác minh những tài khoản, cá nhân khác có dấu hiệu đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật về doanh nghiệp để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nâng cao trách nhiệm khi tiếp nhận, đăng tải, bình luận và chia sẻ thông tin trên không gian mạng; chủ động kiểm chứng nguồn tin, tính chính xác trước khi phát tán, không chia sẻ nội dung chưa được xác thực hoặc thông tin sai sự thật có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đối với doanh nghiệp, khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh, cần lưu giữ các tài liệu, dữ liệu điện tử, đường dẫn, hình ảnh, nội dung bài viết và chứng cứ liên quan; kịp thời trình báo, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật./.

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