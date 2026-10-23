Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng) về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179, khoản 3-Bộ luật Hình sự năm 1999; Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hai bị cáo Giang và Tâm đang bị truy nã trong vụ sai phạm xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, trong giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, có dư nợ 400 tỷ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng.

Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long gặp và bàn bạc với Nguyễn Thị Hương Giang, khi đó là Giám đốc chi nhánh, về việc tiếp tục vay vốn SeaBank.

Hai bên thống nhất phương thức lập khống các hồ sơ tín dụng bằng cách Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vina Megastar ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thực để sử dụng ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng.

Giang chỉ đạo cho nhân viên cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.

Với thủ đoạn trên, Long được SeaBank cho vay tổng 30 tỷ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Anh Tâm (em vợ của Long) với vai trò là Giám đốc Công ty An Việt Úc đã giúp sức tích cực cho Long trong việc chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Tâm biết rõ Nguyễn Hoàng Long thành lập các công ty thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar nhằm mục đích sử dụng pháp nhân, lập các hồ sơ khống để vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng.

Thực tế không có có việc mua bán hàng hóa là thép cuộn với Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar nhưng Lê Anh Tâm đã đồng ý ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản thẩm định giá, hợp đồng cho thuê kho ba bên, hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm để Nguyễn Hoàng Long sử dụng lập hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Với hành vi này, Tâm đã đồng phạm giúp sức cho Long chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng.

Đối với Nguyễn Thị Hương Giang, cơ quan tố tụng xác định Giang biết Nguyễn Hoàng Long và các công ty thành viên lập hồ sơ vay vốn không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như ghi trong hồ sơ nhưng Giang vẫn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hồ sơ tín dụng khống để ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn tạo điều kiện cho Long vay rồi chiếm đoạt tiền gây thiệt hại cho SeaBank Hai Bà Trưng tổng số tiền 14.225 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tâm và Giang đã bỏ trốn nên bị Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã. Xác định cả 2 đối tượng đều đang ở nước ngoài, không thể triệu tập để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử nên Cơ quan điều tra đã quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi của hai đối tượng trên và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang theo quy định.

Đến nay, xét thấy có đủ tài liệu để điều tra, truy tố, xét xử đối với Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang nên Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với 2 bị can Lê Anh Tâm, Nguyễn Thị Hương Giang để kết luận điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi 2 bị cáo Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa vào ngày 9/11 tới để thực hiện quyền tự bào chữa và được hưởng khoan hồng của pháp luật./.

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