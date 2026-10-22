Phú Thọ: Bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định trên được ban hành trong quá trình điều tra mở rộng hai vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại xã Hợp Kim. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự.

Bị can Hoàng Văn Lộc, sinh năm 1971, nguyên là Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình trước sáp nhập; Đinh Thanh Tùng, sinh năm 1973, nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình trước sáp nhập.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, tại xã Hợp Kim xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. Ủy ban Nhân dân xã đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý.

Trong văn bản chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ phương án hạ tải để phòng, chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Trường hợp quá trình xử lý sạt lở phát sinh khoáng sản dư thừa, phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý sạt lở theo hướng tập kết khối lượng đất dư thừa tại bãi thải được Ủy ban Nhân dân cấp xã quy hoạch và quản lý, xử lý theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản. Nguồn kinh phí thực hiện do Ủy ban Nhân dân xã Hợp Kim chủ động.

Mặc dù biết các quy định và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, việc xử lý sạt lở, hạ tải tại xã Hợp Kim vẫn không được thực hiện đúng chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn.

Từ trái qua phải: Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng và Bùi Trọng Nghĩa. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan điều tra xác định, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng và Bùi Trọng Nghĩa đã thông đồng, cấu kết với Công ty Cổ phần đầu tư-thương mại 336 và Công ty Cổ phần xây dựng Hợp Kim 889, cùng có địa chỉ tại xã Hợp Kim lập khống 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa, trong khi thực tế không có dự án vườn ươm.

Trên cơ sở này, 26 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất được cấp trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa vận chuyển đi là 2.334.666,76 m3.

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng các giấy xác nhận trên, hai doanh nghiệp đã khai thác trái phép 386.934,2m3 đất san lấp, bán ra thị trường, thu bất chính 25.447.657.200 đồng.

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố hai vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên,” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Bốn bị can gồm: Phùng Sơn Hải, sinh năm 1969, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư-thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên, sinh năm 1972, nhân viên công ty này; Nguyễn Trung Vựng, sinh năm 1976, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn, sinh năm 1993, Phó Tổng Giám đốc công ty.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhận định vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản và thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai tại địa phương.

Việc lợi dụng chủ trương xử lý sạt lở, cải tạo mặt bằng để hợp thức hóa hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép gây thất thoát tài nguyên, ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường, trật tự quản lý kinh tế và niềm tin của nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là các trường hợp có hành vi bao che, tiếp tay cho sai phạm; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm./.

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