Xã hội

Pháp luật

Đồng Tháp xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả, đồng thời xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định xuất cảnh.

Nhựt An
Công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: TTXVN phát)
Công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Trước đó, ngày 22/10, tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 32 công dân, gồm 25 nam và 7 nữ, đến từ 19 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Qua làm việc, các công dân khai nhận sang Campuchia làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng và tham gia các hoạt động liên quan đến trò chơi trực tuyến. Qua sàng lọc, cơ quan chức năng xác định không có trường hợp nào là nạn nhân hoặc nghi là nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp với hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật" với tổng số tiền 30 triệu đồng. Đơn vị đã hoàn tất việc bàn giao công dân cho công an các địa phương, bảo đảm đúng quy định, an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu.

ttxvn_dong-thap-tiep-nhan-32-cong-dan-viet-nam-do-luc-luong-chuc-nang-campuchia-trao-tra-9107534-2.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp làm việc với công dân được trao trả. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận hơn 520 công dân Việt Nam từ nước bạn Campuchia trao trả.

Qua phân loại, sàng lọc, xác minh và điều tra, nhiều công dân khai nhận sang Campuchia chủ yếu làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ như karaoke, nhà hàng hoặc tham gia các hoạt động môi giới, bán hàng qua mạng, trò chơi trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xuất cảnh #Đồng Tháp #Mua bán người #Cửa khẩu Đồng Tháp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cảnh nam sinh đánh cô giáo. (Ảnh cắt từ video)

Hà Nội: Khởi tố nam sinh hành hung giáo viên

Sau khi làm việc trực tiếp với nhà trường và thăm hỏi, động viên cô giáo L.T.H., Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu nhà trường tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị.