Cảnh báo tình trạng học sinh mua nguyên liệu trên mạng để tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Ninh Châu phát hiện một nhóm học sinh có dấu hiệu liên quan đến việc chế tạo, tàng trữ pháo nổ trái phép. Sau đó, lực lượng công an đã mời các học sinh liên quan đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, một học sinh (sinh năm 2013), trú tại xã Ninh Châu khai nhận đã đặt mua 1,5kg bột pháo thông qua mạng xã hội TikTok, sau đó sử dụng số nguyên liệu này để tự chế thành 30 quả pháo nổ. Đáng chú ý, số pháo tự chế trên dự kiến được học sinh này mang đi trao đổi, bán lại cho một số học sinh cùng trường.

Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích về những nguy hiểm và hậu quả có thể xảy ra, học sinh trên đã tự nguyện giao nộp toàn bộ 30 quả pháo tự chế cho cơ quan chức năng.

Theo Công an xã Ninh Châu, việc học sinh tự tìm mua nguyên liệu, chế tạo pháo nổ là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ bất cứ lúc nào.

Quá trình chế tạo, bảo quản hoặc sử dụng pháo nổ tự chế có thể gây bỏng nặng, tổn thương cơ thể, thậm chí đe dọa tính mạng của người thực hiện và những người xung quanh.

Đặc biệt, việc trao đổi, mua bán pháo nổ giữa các học sinh có nguy cơ khiến loại vật liệu nguy hiểm này phát tán trong môi trường học đường, gây mất an toàn.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Ninh Châu đã phối hợp với gia đình và nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với các học sinh liên quan, qua đó, giúp các em nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, hậu quả của việc chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng pháo nổ trái phép; đồng thời yêu cầu cam kết không tái diễn hành vi vi phạm.

Từ vụ việc trên, Công an xã Ninh Châu khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, theo dõi việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các hoạt động mua bán trực tuyến của con em mình.

Nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp học sinh nhận diện những nguy cơ từ việc tìm hiểu, làm theo các nội dung hướng dẫn chế tạo pháo nổ trên Internet.

Học sinh tuyệt đối không tìm mua nguyên liệu, tự chế, tàng trữ, mua bán hoặc sử dụng pháo nổ trái phép dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu chế tạo, mua bán, tàng trữ pháo nổ, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để ngăn chặn, xử lý, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc./.

Nghệ An: Học sinh tự chế, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép gia tăng Công an xã Hợp Minh phát hiện học sinh P.Đ.T.S (sinh năm 2012) chế tạo pháo nổ để bán cho học sinh khác trong trường học, thu giữ 3.000 quả pháo nổ có khối lượng 45kg và 3kg tiền chất thuốc pháo.