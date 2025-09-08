Vụ nổ nhà trọ ở Bắc Ninh: Nguyên nhân do người dân tự chế pháo

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định vụ nổ xảy ra rạng sáng 8/9 tại nhà trọ T.H (tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) khiến 2 người tử vong là do tự chế pháo trong phòng trọ.

Tại hiện trường, một góc tường lớn của phòng trọ bị thổi bay do sức ép từ vụ nổ; tường và trần nhà bị ám khói đen. Nền phòng xuất hiện nhiều vỏ lon và ống kim loại có kích thước khác nhau, nghi là vật liệu dùng để chế tạo pháo nổ.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đưa tin, khoảng 2 giờ 20 ngày 8/9, nhiều công nhân thuê trọ tại nhà trọ T.H và người dân khu vực lân cận nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 4 tòa nhà, sau đó lửa và khói bốc lên dữ dội. Người dân đã hô hoán, báo tin cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt, phối hợp cùng lực lượng địa phương xử lý vụ việc.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể 2 nạn nhân là anh H.M.L (sinh năm 2000) và vợ là chị L.T.B.D (sinh năm 2004) cùng trú tại thôn Trại Mới (xã Đồng Kỳ, Bắc Ninh). Vợ chồng anh L và chị D đã thuê trọ tại đây được 5 năm.

Nhà trọ nơi xảy ra cháy có 4 tầng, gồm 64 phòng trọ với hơn 100 người thuê trọ chủ yếu là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Nếnh.

Công an phường Nếnh đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ vụ việc./.

