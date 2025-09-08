Bắc Ninh: Điều tra nguyên nhân vụ nổ tại nhà trọ làm hai người tử vong

Rạng sáng 8/9 tại nhà trọ T.H (ở tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, Bắc Ninh) xảy ra vụ nổ làm 2 người tử vong.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 2 giờ 20 ngày 8/9, nhiều công nhân thuê trọ tại nhà trọ T.H và người dân khu vực lân cận nghe thấy tiếng nổ lớn từ tầng 4 của tòa nhà.

Sau đó lửa, khói bốc lên, công nhân thuê trọ hô hoán và nhanh chóng báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã cử 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ khẩn trương tới hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng phường.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể 2 nạn nhân là: anh H.M.L (sinh năm 2000) và vợ là chị L.T.B.D (sinh năm 2004) ở thôn Trại Mới (xã Đồng Kỳ, Bắc Ninh).

Vợ chồng anh L và chị D đã thuê trọ tại đây được 5 năm.

Nhà trọ có 4 tầng, gồm 64 phòng trọ với hơn 100 người thuê trọ chủ yếu là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Nếnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

