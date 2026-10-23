Tây Ninh tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, trong số 36 công dân được tiếp nhận có 12 nữ và 24 nam, đến từ các tỉnh, thành phố: An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Hà Nội, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lào Cai, Lâm Đồng, Nghệ An, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Đắk Lắk và Đồng Nai. Trước khi trở về Việt Nam, những công dân này được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia bảo hộ.

Theo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, qua sàng lọc, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp đã xuất cảnh trái phép, được trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vào ngày 30/6/2026.

Cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục khởi tố đối tượng này về hành vi vi phạm quy định về xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Trong số 35 công dân còn lại có 15 trường hợp không có giấy tờ xuất cảnh hợp pháp và đã bị xử phạt vi phạm hành chính; 20 trường hợp có hộ chiếu, không bị xử lý về hành vi xuất cảnh trái phép.

Theo thông tin ban đầu, phần lớn số công dân trên từng làm việc tại các khu lừa đảo trực tuyến ở các tỉnh của Campuchia. Một số trường hợp sang Campuchia với mục đích tìm kiếm việc làm.

Để bảo đảm quá trình tiếp nhận diễn ra an toàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu; kiểm tra, đối chiếu danh sách, xác minh thông tin và hoàn tất các thủ tục tiếp nhận theo quy định. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, phân loại và xác minh từng trường hợp. Trong đó, cơ quan chức năng tập trung xác minh nhân thân, lai lịch, tiền án, tiền sự; rà soát các đối tượng truy nã, truy tìm; đồng thời làm rõ những trường hợp có dấu hiệu liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người, lừa đảo trực tuyến và các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý theo quy định.

Công tác bảo đảm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt cho công dân cũng được chú trọng. Ngành y tế đã bố trí lực lượng kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho công dân tại khu vực quản lý tập trung; kịp thời phát hiện, điều trị các trường hợp mắc bệnh, cách ly người mắc bệnh truyền nhiễm và bố trí xe cấp cứu phục vụ công tác tiếp nhận.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, 36 công dân được bố trí tập trung tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh để tiếp tục xác minh, làm rõ các thông tin liên quan và giải quyết những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật./.

Tây Ninh tiếp nhận 23 công dân do Campuchia trao trả bao gồm 1 đối tượng truy nã Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phối hợp với lực lượng Công an tiến hành sàng lọc, xác minh nhân thân, quá trình xuất cảnh và các thông tin liên quan đối với từng trường hợp.