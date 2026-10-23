Hà Nội triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả thông qua mạng xã hội và các trang web quảng cáo. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm con dấu giả, phôi văn bằng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải thông tin nhận làm giả giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ.

Từ các số điện thoại liên hệ, lực lượng chức năng xác định nhiều trang web quảng cáo dịch vụ làm giả văn bằng, chứng chỉ, trong đó có bangcapchungchigiare.com, lamchungchicacloai.com và bangcacloai.com.

Nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, diễn ra từ đầu năm 2024 trên phạm vi cả nước, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 24/9/2026, lực lượng Công an huy động 60 cán bộ, chiến sỹ, chia thành 4 tổ công tác đồng loạt triển khai việc triệu tập, bắt giữ những người liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Văn Đạt (sinh năm 1993) và Trần Anh Hào (sinh năm 1995) cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh là hai đối tượng cầm đầu đường dây. Đạt và Hào bàn bạc, góp vốn mua máy in màu, máy khắc dấu, máy photocopy, máy tính cùng nhiều thiết bị chuyên dụng để sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả. Các đối tượng còn chuẩn bị hàng trăm con dấu giả của các sở, ngành, trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và văn phòng công chứng.

Văn bằng, chứng chỉ giả được chào bán với giá từ 1 - 2 triệu đồng mỗi sản phẩm. Để thực hiện các công đoạn sản xuất, Đạt và Hào thuê Hoàng Văn Dũng (sinh năm 1993, trú Thành phố Hồ Chí Minh) với mức tiền công 6 triệu đồng/tháng. Dũng được giao thực hiện việc cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và bàn giao giấy tờ giả cho người vận chuyển.

Nhóm này đồng thời tổ chức mạng lưới giao nhận tại nhiều địa phương, gồm: Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1971, trú Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1988, trú Đồng Nai), Hoàng Văn Nam (sinh năm 2004, trú Hà Nội), Hoàng Minh Tưởng (sinh năm 1994, trú Hà Nội) và Hoàng Quốc Lập (sinh năm 1994, trú Lạng Sơn). Theo cơ quan điều tra, những người tham gia vận chuyển được hưởng tiền công từ 100.000-300.000 đồng cho mỗi đơn hàng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra xác định nhóm cầm đầu còn móc nối với Đỗ Hạnh Dung (sinh năm 1979, trú Hà Nội) và Trần Thị Thoa (sinh năm 1985, trú Quảng Ninh) đều là giảng viên đại học để cung cấp, làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã làm rõ nhóm 20 người mua, sử dụng giấy tờ giả, thu giữ 54 tài liệu giả các loại. Theo thống kê sơ bộ của Công an thành phố Hà Nội, từ năm 2024 đến thời điểm bị triệt phá, đường dây đã sản xuất, bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng gồm: Hoàng Văn Đạt, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Văn Tình, Đỗ Văn Hùng, Hoàng Quốc Lập, Hoàng Minh Tưởng và Hoàng Văn Nam.

Đối với hai giảng viên đại học Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, xác minh tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ trong hồ sơ tuyển dụng, không để các đối tượng lợi dụng giấy tờ giả nhằm đáp ứng điều kiện về trình độ, chuyên môn. Người dân không tham gia mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ và các loại giấy tờ giả dưới bất kỳ hình thức nào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán và sử dụng giấy tờ giả để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng "sổ đỏ" giả Công an phường Vĩnh Phước (Cần Thơ) đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc hứa hẹn làm nhanh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).