Thúc đẩy kết nối kinh tế Việt Nam-Lào qua các dự án bất động sản và nông nghiệp

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 23/10, tại thủ đô Vientiane, Tập đoàn Supchaleun của Lào và Tập đoàn Việt Nga của Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác (MOA) triển khai 2 dự án trọng điểm gồm Dự án Tòa tháp trung tâm Supchaleun và Dự án Trang trại thông minh (Smart Farm) với tổng vốn đầu tư gần 30 triệu USD.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune; nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Somchit Inthamith; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan của Lào, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hiệp hội, Hội Doanh nghiệp Việt Nam và Lào, cùng đông đảo các nhà đầu tư, đại diện của các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tập đoàn Supchaleun Anousack Keochaleun bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng khi Tập đoàn Việt Nga được lựa chọn là đơn vị tổng thầu uy tín phụ trách toàn bộ các dự án xây dựng của tập đoàn này.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hai dự án trọng điểm được triển khai trong năm 2026 gồm tổ hợp chung cư, thương mại cao cấp và khu Smart Farm, Chủ tịch Anousack Keochaleun thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực, tinh thần trách nhiệm cũng như đội ngũ nhân sự chất lượng cao của Tập đoàn Việt Nga.

Chủ tịch Tập đoàn Supchaleun khẳng định sự hợp tác này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn kết chiến lược giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đồng thời kỳ vọng các dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị và nông nghiệp công nghệ cao tại Lào.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn Việt Nga Nguyễn Quốc Việt nhấn mạnh sự kiện trên đánh dấu bước hợp tác chiến lược khi Tập đoàn Việt Nga chính thức được Tập đoàn Supchaleun tin tưởng lựa chọn làm tổng thầu đảm nhiệm toàn bộ các khâu từ lập dự án, thiết kế đến thi công xây lắp và hoàn thiện công trình.

Trọng tâm trong năm 2026, hai bên sẽ trực tiếp phối hợp triển khai 2 dự án lớn gồm Tổ hợp 2 tòa nhà chung cư 15 tầng kết hợp dịch vụ thương mại có tổng vốn đầu tư hơn 20 triệu USD và Dự án Smart Farm trên diện tích 94 ha với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 8 triệu USD.

Thay mặt tổng thầu thi công, ông Nguyễn Quốc Việt đưa ra hai cam kết then chốt là thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Lào; huy động đội ngũ nhân sự tinh nhuệ nhất cùng với việc ứng dụng các công nghệ xây dựng hiện đại để bảo đảm dự án hoàn thành vượt tiến độ đề ra với chất lượng cao nhất.

Đánh giá đây là thành quả từ sự nỗ lực và tin tưởng tuyệt đối giữa hai tập đoàn, Chủ tịch Nguyễn Quốc Việt khẳng định sự thành công của các dự án sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế song phương và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, sự gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào.

Việc ký MOA giữa Tập đoàn Supchaleun và Tập đoàn Việt Nga không chỉ mở ra cơ hội hợp tác thiết thực trong lĩnh vực xây dựng bất động sản và nông nghiệp thông minh, mà còn cho thấy tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào trong các lĩnh vực như xây dựng bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển các mô hình kinh tế xanh, mở ra cơ hội triển khai các dự án đầu tư cụ thể và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như góp phần tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái.

Dự án Tòa tháp trung tâm Supchaleun được xây dựng trên diện tích 4.600m2 tại thủ đô Vientiane, gồm hai tòa tháp liền khối cao 15 tầng, tích hợp nhà phố thương mại (shophouse), văn phòng, nhà hàng, quán càphê ngoài trời, khu sạc xe điện, yoga-gym-sauna và căn hộ cao cấp.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 21,2 triệu USD và thời gian hoàn thiện là 2,5 năm, dự kiến khi đi vào hoạt động, doanh thu sẽ đạt khoảng 25 triệu USD sau 5 năm.

Trong khi đó, dự án Smart Farm có vốn đầu tư hơn 8 triệu USD, được quy hoạch và xây dựng với hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và kinh tế tuần hoàn.

Dự án gồm khu nhà xưởng, 3.000 hồ nuôi tôm cá và 40 ha cây ăn trái, sử dụng hệ thống lọc nước công nghệ cao và điện Mặt Trời. Trong đó, hệ thống nuôi cá trê dự kiến cung ứng 1-2 tấn cá thương phẩm mỗi ngày cho thị trường Vientiane; vùng chuyên canh 40 ha dừa gắn với nhà máy chế biến sâu, đồng thời tận dụng phụ phẩm thủy sản và bùn hữu cơ để sản xuất phân vi sinh phục vụ trồng trọt.

Mô hình này giúp tối ưu chi phí, nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường và dự kiến đạt lợi nhuận ròng trung bình gần 930.000 USD/năm./.

Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước Việt Nam và Lào Triển lãm TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành hữu nghị tại Savannakhet lần thứ 5, khai mạc ngày 2/4, tại tỉnh Savannakhet ở Trung Lào nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam-Lào.