SHB nhận giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa được Citibank trao tặng giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc (Straight Through Processing - STP Award), ghi nhận thành tích nổi bật của SHB trong việc duy trì chất lượng xử lý giao dịch thanh toán quốc tế đạt chuẩn 100%, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của hệ thống tài chính toàn cầu.

Giải thưởng STP là một trong những giải thưởng uy tín được Citibank trao cho các ngân hàng có tỷ lệ điện thanh toán quốc tế đạt chuẩn xuất sắc, được xử lý tự động xuyên suốt với độ chính xác cao, hạn chế tối đa các trường hợp tra soát, sửa đổi hoặc can thiệp thủ công trong quá trình xử lý giao dịch.

Việc được Citibank vinh danh là minh chứng rõ nét cho năng lực vận hành, chất lượng dữ liệu giao dịch, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ cũng như hiệu quả của các chương trình chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình và quản trị rủi ro mà SHB đã và đang triển khai trong thời gian qua.

Thành tích này phản ánh năng lực xử lý thanh toán quốc tế nhanh chóng, chính xác và an toàn của SHB, góp phần tối ưu trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả giao dịch xuyên biên giới và gia tăng niềm tin của các đối tác quốc tế đối với ngân hàng.

Đồng thời, giải thưởng là sự ghi nhận đối với uy tín của SHB trong mạng lưới ngân hàng đại lý toàn cầu, thể hiện khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành quốc tế và cam kết cung cấp các dịch vụ tài chính chất lượng cao cho cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng.

Với dấu ấn này, SHB tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng Việt Nam có chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế hàng đầu, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác với các định chế tài chính lớn trên thế giới, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh ngành ngân hàng Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc liên tiếp được trao tặng các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế là minh chứng cho sự ghi nhận toàn diện đối với SHB. (Ảnh: Vietnam+)

Đại diện SHB chia sẻ: “Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực của SHB trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động thanh toán quốc tế. SHB xác định độ chính xác, an toàn và hiệu quả trong từng giao dịch là những yếu tố then chốt để tạo dựng niềm tin với khách hàng và đối tác. Trong thời gian tới, Ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực vận hành, mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán xuyên biên giới và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập.”

Bên cạnh giải thưởng của Citibank, thời gian qua SHB cũng được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh như: Tốp 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune SEA 500); Tốp 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín (Vietnam Report); Ngân hàng có giải pháp tài chính dành cho tiểu thương, hộ kinh doanh tốt nhất Việt Nam (The Asian Banker)…

Việc liên tiếp được trao tặng các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế là minh chứng cho sự ghi nhận toàn diện đối với SHB, từ chất lượng sản phẩm dịch vụ, năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động đến uy tín thương hiệu và những nỗ lực không ngừng đổi mới nhằm mang đến giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Vươn lên tốp 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam, SHB đang triển khai chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, hướng tới trở thành ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, lấy công nghệ làm động lực tăng trưởng với chiến lược “5 First” gồm Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First. Đây là nền tảng để đổi mới toàn diện hoạt động vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển các dịch vụ tài chính số và đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất; đồng thời thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu trong cung ứng nguồn vốn, sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa và khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực./.

SHB vay hợp vốn 340 triệu USD từ các tổ chức tài chính quốc tế Ngân hàng SHB huy động 340 triệu USD từ các tổ chức tài chính quốc tế để tài trợ dự án xanh, mở rộng vốn nước ngoài và phát hành trái phiếu quốc tế trong năm 2026.