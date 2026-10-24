Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm phố cổ Hội An, Đà Nẵng

Ngày 24/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đến thăm Hội An, thành phố Đà Nẵng, đặt hoa tưởng niệm kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski, người có nhiều đóng góp trong bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.

Ngày 24/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã đến thăm phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Tại đây, Thủ tướng Donald Tusk đặt hoa, tưởng niệm kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski, thường được người dân địa phương gọi thân mật là Kazik. Ông có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu, bảo tồn và trùng tu các di tích văn hóa, lịch sử tại Việt Nam, đặc biệt là phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Những đóng góp của kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski trong công tác bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam là biểu tượng cho tình hữu nghị và sự gắn kết giữa hai nước.

Sau lễ tưởng niệm, Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn đi dạo phố cổ, tham quan các di tích văn hóa, lịch sử và thưởng thức những tiết mục nghệ thuật chào mừng. Đông đảo người dân, du khách đã chào đón đoàn; Thủ tướng vui vẻ giao lưu, bắt tay và chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng Sáng 24/10/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã đến thăm phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng.