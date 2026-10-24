Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Phó Tổng Thư ký Đảng Lao động Bỉ Benjamin Pestieau

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ, ngày 24/10, tại thủ đô Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Phó Tổng Thư ký Đảng Lao động Bỉ (PTB) Benjamin Pestieau.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ban lãnh đạo Đảng Lao động Bỉ, đồng thời chúc mừng những kết quả tích cực và vị thế ngày càng cao của PTB tại các cuộc bầu cử năm 2024.

Nhắc lại mối quan hệ gắn kết giữa hai Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các thế hệ đảng viên PTB đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với PTB.

Chia sẻ thông tin về tình hình Việt Nam, thành tựu 40 năm Đổi mới, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như các mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2030 và 2045, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế. Bộ trưởng khẳng định mong muốn tăng cường hiểu biết, hợp tác với các đảng ở châu Âu, trong đó có Đảng Lao động Bỉ.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị thời gian tới hai Đảng tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ lý luận, kinh nghiệm xây dựng Đảng và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và Công nhân (IMCWP); đề nghị PTB phát huy tiếng nói, ảnh hưởng trong hệ thống chính trị Bỉ và châu Âu để thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Bỉ cũng như Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU).

Về phần mình, ông Benjamin Pestieau đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu nâng tầm vị thế quốc tế của Việt Nam.

Ông Pestieau khẳng định Đảng Lao động Bỉ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Bỉ.

Ông mong muốn tăng cường đối thoại, phối hợp với các chính đảng, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm tìm kiếm giải pháp, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường đối thoại, phối hợp trong các sự kiện quốc tế, giữa các đảng cộng sản, công nhân và lực lượng cánh tả, tiến bộ trên thế giới, cùng đóng góp cho hòa bình, công bằng, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.