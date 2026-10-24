Lâm Đồng: Du khách nước ngoài dũng cảm cứu người đuối nước tại hồ Tuyền Lâm

Ngày 24/10, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức gặp mặt, cảm ơn ông Laszlo, du khách Hoa Kỳ, có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 23/10, tại khu vực đập chính hồ Tuyền Lâm, một nữ du khách không may rơi xuống hồ. Phát hiện sự việc, ông Laszlo đang ở gần đó lập tức bơi ra giữa hồ để cứu người.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng của Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm cùng với người dân nhanh chóng phối hợp, hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ.

Khu vực xảy ra tai nạn có độ sâu từ 3-4 m, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sau khi được đưa lên bờ, nữ du khách được chăm sóc ban đầu và liên hệ người thân đến đón. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định.

Theo ông Nguyễn Mậu Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, ông Laszlo hiện lưu trú tại một khách sạn ở Đà Lạt. Sự việc góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời nhắc nhở du khách nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi tham quan tại các khu vực sông, hồ sâu./.

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