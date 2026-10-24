Quảng Ninh lập thêm 7 điểm tạm thời kiểm tra, kiểm soát tàu cá

Cùng với 21 địa phương ven biển, Quảng Ninh đang nỗ lực, quyết tâm cao triển khai hiệu quả các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm gỡ "thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2026.

Quảng Ninh cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của thành phố cũng như các ngành, địa phương liên quan, qua đó quyết tâm phát triển ngành Thủy sản bền vững.

Hiện thành phố quản lý 4.164 tàu cá từ 6m trở lên cập nhật đầy đủ trên hệ thống VNFishbase. Quảng Ninh thiết lập 4 điểm cảng cá chính thức và lập tạm thời thêm 7 điểm kiểm tra, kiểm soát tàu cá và sản lượng tại các địa phương có vị trí thuận lợi, nơi tàu cá thường xuyên cập bến, neo đậu, bốc dỡ thủy sản.

Cụ thể, toàn tỉnh thiết lập 11 điểm kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các khu vực gồm Bến Giang (phường Hà An); bến cá tạm phường Cao Xanh; khu neo đậu tránh trú bão Cái Xà Cong-cảng cá Hòn Gai (phường Hà Tu); khu neo đậu tránh trú bão Cẩm Thủy (phường Quang Hanh); khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá Cái Rồng (đặc khu Vân Đồn); khu neo đậu tránh trú bão tàu cá đảo Cô Tô kết hợp cảng cá; khu neo đậu tránh trú bão tàu cá cửa sông Cái Mắt (xã Tiên Yên); khu neo đậu tránh trú bão tàu cá kết hợp cảng cá Phúc Tiến (xã Đầm Hà); khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tiến Tới kết hợp cảng cá (xã Đường Hoa); khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền Phú Hải (xã Quảng Hà) và khu vực Mũi Ngọc-cảng Núi Đỏ (phường Móng Cái 1).

Tại mỗi điểm kiểm soát, Ủy ban Nhân dân các xã, phường và đặc khu sẽ thành lập tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá và tổ chức trực thường xuyên để theo dõi hoạt động tàu thuyền ra vào bến.

Theo quy định, khi tàu cá cập bến hoặc rời bến, tổ kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra các thủ tục theo quy định của pháp luật về khai thác thủy sản. Ngư dân được hướng dẫn thực hiện đầy đủ việc ghi nhật ký khai thác và báo cáo sản lượng khai thác theo quy định.

Ngoài ra, các tổ kiểm soát còn thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác thông qua hệ thống truy xuất điện tử. Việc này không chỉ giúp theo dõi sản lượng khai thác thực tế mà còn góp phần đảm bảo tính minh bạch trong chuỗi khai thác, thu mua và tiêu thụ thủy sản.

Hiện tỷ lệ tàu cá tham gia giám sát đạt 97,7%. Sản lượng thủy sản được kiểm soát qua hệ thống eCDT năm 2026 đạt khoảng 48,6% tổng sản lượng khai thác.

Song song với quản lý, các lực lượng chức năng tại Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Lực lượng Công an thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra, kiểm tra trên các tuyến biển, khu vực nuôi trồng thủy sản, cảng cá, bến cá và những địa bàn trọng điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản, các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến sử dụng ngư cụ cấm, khai thác theo phương thức tận diệt như kích điện, lưới cấm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái biển...

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố có 40 tàu cá mất kết nối VMS từ 6 giờ đến 10 ngày. Qua xác minh có 10 tàu cá vi phạm đã bị xử phạt với số tiền trên 1 tỷ đồng. 1 tàu cá mất kết nối trên 10 ngày, đã xác minh xử phạt 528,5 triệu đồng.

Các lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện, xử lý 728 vụ vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xử phạt trên 9,77 tỷ đồng; khởi tố 2 vụ án hình sự.

Quyết tâm cao gỡ "thẻ vàng”, đưa ngành Thủy sản phát triển bền vững, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan phải coi việc gỡ cảnh báo "thẻ vàng" là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng từ nay đến cuối năm.

Cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm "5 không": Không phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; không để tàu không đủ điều kiện tham gia hoạt động; không để vụ việc vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình kéo dài mà không được xử lý triệt để; không để lô hàng thủy sản không truy xuất được nguồn gốc; không để số liệu báo cáo sai lệch với dữ liệu và hồ sơ thực tế.

Các địa phương ven biển phải mở chiến dịch tổng rà soát, huy động lực lượng công an, quân đội ở cơ sở cùng chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thành việc cập nhật 100% dữ liệu lên hệ thống VNFishbase.

Việc rà soát, cập nhật phải gắn với kiểm soát thực tế hoạt động của tàu cá, khắc phục tình trạng tàu không đủ điều kiện vẫn hoạt động và dữ liệu chưa đầy đủ, chậm cập nhật./.

Hơn 4.100 tàu cá trên 6m của Quảng Ninh được quản lý trên hệ thống VNFishbase Việc tích hợp đầy đủ dữ liệu đội tàu vào hệ thống VNFishbase cho phép cơ quan chức năng thực hiện quản lý hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ hoạt động nghề cá.