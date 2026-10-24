Bộ GD-ĐT dự kiến cấm kiểm tra, đánh giá, phân loại để tuyển học sinh lớp 1

Không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào để làm căn cứ tiếp nhận trẻ em vào lớp 1.

Đây là yêu cầu được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ trong dự thảo quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông. Dự thảo quy chế này vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến công luận.

Theo dự thảo, trẻ em trong độ tuổi vào học lớp 1 theo quy định của Luật Giáo dục thuộc địa bàn hoặc đối tượng tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được tiếp nhận vào học lớp 1 theo địa bàn.

Cơ sở giáo dục thực hiện tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi vào học lớp 1 theo địa bàn được xác định trong kế hoạch tiếp nhận học sinh đầu cấp của địa phương.

Việc tiếp nhận được cơ sở giáo dục thực hiện trên cơ sở sử dụng thông tin, dữ liệu trong hồ sơ của trẻ em được cơ sở giáo dục mầm non bàn giao theo quy định đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác huy động trẻ em trong độ tuổi vào lớp 1.

Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấm thi tuyển vào lớp 1 nhưng trong nhiều năm qua, nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo vẫn tổ chức các đợt kiểm tra, đánh giá để làm căn cứ tuyển sinh lớp 1./.

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