Quốc Học Huế - ngôi trường có vị thế đặc biệt trong lịch sử giáo dục Việt Nam

Ngày 23/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phối hợp với Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học Huế tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm thành lập (23/10/1896-23/10/2026) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học Huế.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế phát biểu. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cho hay, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường, ngành Giáo dục và Đào tạo, đồng thời là niềm vui, niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế; là dịp để thành phố cùng nhìn lại hành trình 130 năm xây dựng, trưởng thành, tri ân những thế hệ đã dày công vun đắp truyền thống, khẳng định trách nhiệm của hôm nay và gửi gắm niềm tin vào tương lai của một mái trường giàu bản sắc, có vị thế đặc biệt trong lịch sử giáo dục Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh, 130 năm là hành trình của lịch sử, của tri thức, của những con người và những khát vọng được nối tiếp qua nhiều thế hệ. Các thế hệ học sinh Quốc Học Huế không ngừng khẳng định năng lực, trí tuệ và bản lĩnh, với nhiều thành tích xuất sắc, luôn nằm trong top đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đạt nhiều huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế và các sân chơi trí tuệ uy tín như chương trình Đường lên đỉnh Olympia qua nhiều năm.

Với thành phố Huế, Quốc Học không chỉ là một ngôi trường có bề dày lịch sử, mà còn là một phần quan trọng trong di sản giáo dục, văn hóa và tinh thần của vùng đất Cố đô.

Ngày 23/10/1896, dưới triều vua Thành Thái, Trường Quốc Học được thành lập tại Huế. Sự ra đời của nhà trường đã mở đầu cho hành trình xây dựng một cơ sở giáo dục có vị trí đặc biệt, gắn bó sâu sắc với lịch sử đất nước, với sự vận động của nền giáo dục Việt Nam và với truyền thống hiếu học của vùng đất Cố đô.

Ra đời trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, nhà trường đã trải qua nhiều thăng trầm cùng dân tộc. Trong những năm tháng đất nước đứng trước những thử thách lớn lao, Quốc Học đã trở thành một môi trường nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập dân tộc và khát vọng cống hiến cho nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (phải) trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học-Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành những nhà lãnh đạo, nhà cách mạng, nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà văn hóa và những người có đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Những tên tuổi như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, các nhà cách mạng Trần Phú, Hà Huy Tập, nhà khoa học Tôn Thất Tùng, Tạ Quang Bửu, nhà văn Tố Hữu và nhiều nhân vật tiêu biểu khác đã góp phần làm nên vị thế đặc biệt của Quốc Học trong lịch sử dân tộc.

Mỗi người một lĩnh vực, mỗi thế hệ một sứ mệnh, nhưng điểm chung là tinh thần học tập, ý chí vươn lên, lòng yêu nước và khát vọng đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước.

Năm 1995, Trường được lựa chọn xây dựng theo định hướng trung học chất lượng cao. Đến năm 2009, Trường Trung học phổ thông Quốc Học Huế chính thức chuyển thành trường trung học phổ thông chuyên.

Giai đoạn 2016-2026, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của trường đạt 100% qua các năm. Học sinh đạt 2.750 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và 629 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 27 giải Nhất. Có 50 lượt học sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế.

Ở các kỳ Olympic quốc tế, học sinh của trường giành 2 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; tại các kỳ Olympic châu Á, đạt 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, học sinh đạt 23 giải cấp tỉnh và 11 giải cấp quốc gia./.

Ghé thăm Trường Quốc học Huế: Tượng đài kiến trúc cổ kính giữa lòng cố đô Vẻ đẹp cổ kính của một trường hơn trăm năm tuổi để lại nhiều dấu ấn trong lòng các thế hệ học trò cũng như người dân và du khách tham quan mỗi khi đến thành phố Huế.