Huế: Tiếp lửa cho tinh thần hiếu học qua việc tái hiện Lễ Truyền lô

Ngày 24/8, tại Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ Tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường” thành phố Huế năm học 2024-2025.

Hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần hiếu học, học giỏi, lập nên nhiều kỳ tích trong học tập.

Buổi lễ đã tuyên dương 384 học sinh; trong đó, cấp Tiểu học có 212 học sinh, cấp Trung học cơ sở có 132 học sinh và cấp Trung học phổ thông với 40 học sinh.

Lễ tuyên dương được tổ chức dưới hình thức một lễ hội văn hóa, gắn kết với Lễ Truyền lô (lễ xướng danh, công bố các tiến sỹ sau khi thi đỗ của triều Nguyễn) được tái hiện qua hình thức sân khấu hóa tại Ngọ Môn với những trình thức, nghi tiết thuở xưa.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, cho rằng việc kết hợp Tuyên dương học sinh danh dự với Lễ Truyền lô không chỉ giúp lưu giữ và phát huy các giá trị lịch sử và văn hóa tại cố đô Huế, mà còn tiếp lửa cho nhiều thế hệ học sinh phát huy tinh thần hiếu học, học giỏi; nuôi dưỡng, lan tỏa bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Cố đô, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Buổi lễ cũng hun đúc niềm tự hào và trách nhiệm của học sinh, những nhân tài chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước.

Lễ tuyên dương được tổ chức dưới hình thức một lễ hội văn hóa, gắn kết với Lễ Truyền lô. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế kỳ vọng các em học sinh không thỏa mãn với kết quả đã đạt được, mà cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, xác định rõ trách nhiệm của người học sinh đối với những yêu cầu của xã hội để sống có lý tưởng; không ngừng học tập, rèn luyện sáng tạo, đạt nhiều thành tích cao trong tương lai.

Lãnh đạo Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục và dõi theo con đường học vấn của các em, tiếp tục có các chính sách nhằm củng cố, phát huy vị thế, uy tín, giữ vững thương hiệu trung tâm giáo dục-đào tạo chất lượng của khu vực và cả nước.

Năm học 2024-2025, Huế tiếp tục khẳng định vị thế trong tốp đầu cả nước khi có 85/108 học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (tỷ lệ 78,7%), 2 học sinh đoạt Huy chương Olympic Vật lý châu Á (1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng) và 2 học sinh đoạt Huy chương Olympic Quốc tế (gồm 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế và 1 Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế).

Đặc biệt, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học-Huế liên tục lập kỷ lục 3 năm liên tiếp có học sinh vào chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia.”

Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 toàn thành phố đạt 99,05%; số lượng thí sinh bị điểm liệt thấp nhất trong 34 tỉnh, thành; xếp thứ 9/34 tỉnh, thành về phổ điểm, trong đó có 5 môn lọt vào top 10 tỉnh, thành có điểm trung bình cao nhất của cả nước.

Ngoài ra, học sinh Huế còn đạt nhiều thành tích xuất sắc thuộc các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hùng biện tiếng Anh cấp quốc gia, viết thư quốc tế UPU và các hoạt động thi đấu khu vực, quốc gia dành cho học sinh./.

