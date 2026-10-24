Xã hội

Lâm Đồng: Đề nghị kỷ luật 2 cán bộ lãnh đạo phường Xuân Trường-Đà Lạt

Ông Trần Hùng Sơn và ông Lê Văn Tây đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chu Quốc Hùng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Thông báo số 179-TB/Ủy ban Nhân dân (ngày 23/10/2026), thông báo kết quả kỳ họp về nội dung kỷ luật đảng đối với đảng viên giữ chức vụ.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 16 dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Quang.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét Báo cáo kết quả đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hùng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Trường-Đà Lạt và ông Lê Văn Tây, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Xuân Trường-Đà Lạt.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, ông Trần Hùng Sơn và ông Lê Văn Tây đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hùng Sơn và ông Lê Văn Tây theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trần Hùng Sơn #Lê Văn Tây #Kỷ luật Đảng Lâm Đồng
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