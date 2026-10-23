Khám sàng lọc chuyên sâu về mắt cho người dân vùng cao

Ngày 23/10, Bệnh viện Đông Đô phối hợp cùng Báo Nhân Dân, Quỹ free your eyes và Chương trình triệu đôi mắt sáng và Ủy ban Nhân dân xã Kim Bình (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức chương trình khám sàng lọc, tư vấn, điều trị các bệnh về mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân địa phương.

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số và người cao tuổi tại địa bàn vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các dịch vụ y tế chuyên sâu, hiện đại.

Kim Bình là xã vùng cao thuộc tỉnh Tuyên Quang với địa hình chia cắt, khoảng cách địa lý xa xôi và tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Việc tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa mắt của người dân, người cao tuổi và các đối tượng chính sách tại đây vẫn gặp nhiều rào cản.

Đội ngũ y bác sỹ đã trực tiếp thăm khám, tư vấn chuyên sâu và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 trường hợp bao gồm người cao tuổi, trẻ em và bà con nhân dân địa phương. Qua kiểm tra nhãn khoa chuyên sâu, các bác sỹ đã phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh lý về mắt phức tạp cần được can thiệp điều trị kịp thời. Trong đó, hơn 100 trường hợp người dân có chỉ định phẫu thuật (đặc biệt là đục thủy tinh thể) đã đăng ký phẫu thuật tại Bệnh viện Đông Đô. Toàn bộ các trường hợp đăng ký phẫu thuật đợt này sẽ được Quỹ free your eyes tài trợ 100% chi phí khám và bố trí xe chuyên chở hai chiều đón bà con từ bản làng về Hà Nội thực hiện phẫu thuật bằng công nghệ hiện đại (như phẫu thuật Phaco) và đưa trở về địa phương an toàn.

Chương trình là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với nhân dân địa phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Đỗ Hoài Thu - Đại diện Quỹ và Trưởng đoàn công tác chia sẻ đoàn công tác thiện nguyện vận chuyển đầy đủ trang thiết bị khám chuyên khoa hiện đại (máy đo khúc xạ, máy đo nhãn áp, kính hiển vi cầm tay...) và vật tư y tế vượt đường đèo đến địa bàn xã. Chương trình không chỉ thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái - Lá lành đùm lá rách” mà còn là trách nhiệm xã hội, tình cảm của các bác sỹ, cán bộ y tế hướng về cộng đồng. Mục tiêu của Quỹ không chỉ dừng lại ở việc khám và cấp thuốc tại chỗ, mà là đón bà con về bệnh viện để phẫu thuật, xóa bỏ rào cản chi phí nhằm tái tạo lại ánh sáng và niềm tin cho người dân vùng cao.

Đại diện uỷ ban nhân dân xã Kim Bình đánh giá Chương trình là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với nhân dân địa phương. Sự phối hợp chặt chẽ về chuyên môn, công tác phân luồng tiếp đón cũng như phương án bảo đảm an ninh trật tự đã giúp gần 300 lượt người cao tuổi, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại Kim Bình được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao một cách an toàn và bình đẳng.

Ban Tổ chức Chương trình trao tặng các phần quà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giai đoạn 2022-2026, mạng lưới khám tuyến y tế cộng đồng của Bệnh viện đã trải rộng qua 9 tỉnh, thành phố trên cả nước (gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lào Cai, Ninh Bình, Hải Phòng, Sơn La, Điện Biên và Tuyên Quang), tiếp cận hàng chục huyện vùng cao, vùng biên giới xa xôi như Bắc Hà, Bảo Yên, Vân Hồ, Định Hóa, Chợ Đồn, Điện Biên Phủ...

Tính từ Quý 1/2025 đến nay, Bệnh viện phối hợp cùng Quỹ đã thực hiện phẫu thuật miễn phí cho tổng cộng 1.314 ca bệnh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Trong đó bao gồm phẫu thuật Phaco (thay thủy tinh thể bằng công nghệ hiện đại tiêu chuẩn vàng, phục hồi thị lực nhanh chóng) và các loại trung phẫu về mắt (xử lý triệt để các tổn thương và bệnh lý nhãn khoa phức tạp)./.

Chủ động khám mắt định kỳ để chẩn đoán sớm bệnh bệnh Glôcôm Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động khám mắt định kỳ để phát hiện sớm bệnh Glôcôm (còn gọi là thiên đầu thống, cườm nước) - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa không hồi phục.