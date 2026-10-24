Hà Nội: Phá cửa cuốn, cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở đường Nguyễn Trãi

Sáng 24/10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, đồng thời cứu và hướng dẫn 5 người mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an thành phố Hà Nội, khoảng 0 giờ 35 ngày 24/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại nhà dân số 261 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 1, tạo ra nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy, 5 người có mặt trong nhà đã hít phải khói, hoảng loạn chạy lên các tầng trên.

Trước tình huống này, các cán bộ, chiến sỹ sử dụng máy cắt chuyên dụng phá cửa cuốn, tiếp cận đám cháy từ cửa chính, đồng thời chia thành các mũi triển khai nhiệm vụ. Một mũi trang bị bình thở tiến vào bên trong tìm kiếm, cứu người mắc kẹt; mũi còn lại tổ chức chữa cháy, ngăn lửa lan lên các tầng trên và nhà liền kề, kết hợp thoát khói.

Với sự phối hợp của chính quyền địa phương, Công an phường và người dân, đến khoảng 0 giờ 41 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan lên các tầng phía trên và những ngôi nhà liền kề. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cứu, hướng dẫn 5 người mắc kẹt ra vị trí an toàn; thực hiện sơ cấp cứu ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế.

Ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng, diện tích xây dựng khoảng 45m² mỗi sàn. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê, làm rõ./.

Kịp thời khống chế đám cháy khu nhà xưởng tại phường Đại Mỗ Vụ cháy được ngăn chặn, khống chế kịp thời không gây thiệt hại về người, khu vực xảy ra cháy gồm dãy nhà trọ tự phát cùng nhiều kho, xưởng; lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.