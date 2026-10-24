Lần đầu tiên tổ chức diễn đàn Nhân văn Mùa thu Hà Nội 2026 quy tụ 1.300 học gỉa

Từ ngày 21 đến ngày 28/10/2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Nhân văn Mùa thu Hà Nội 2026 với chuỗi hoạt động học thuật quy mô lớn, quy tụ khoảng 1.300 nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Diễn đàn gồm 21 hội thảo, tọa đàm khoa học và thảo luận bàn tròn, dự kiến thu hút khoảng 1.300 học giả, trong đó có 250 diễn giả quốc tế. Sự kiện chính của chương trình diễn ra hôm nay (24/10) với hoạt động trọng tâm là chương trình “Đối thoại khoa học quốc tế: Khoa học Xã hội và Nhân văn trong thời đại trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế.”

AI và thách thức với khối ngành xã hội

Phát biểu đề dẫn diễn đàn, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo làm thay đổi phương thức sản xuất và lưu chuyển tri thức; chuyển đổi số tái định hình đời sống xã hội; những biến động địa chính trị, văn hóa và môi trường đặt ra các câu hỏi mới về con người, bản sắc, công bằng và phát triển bền vững.

“Trong bối cảnh ấy, một câu hỏi có ý nghĩa chiến lược được đặt ra: Khoa học xã hội và nhân văn sẽ giữ vai trò gì trong việc định hướng sự phát triển của đất nước và nhân loại? Diễn đàn Nhân văn Mùa thu 2026, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, là một câu trả lời có ý nghĩa cho câu hỏi đó,” Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn nói.

Diễn đàn tập trung thảo luận những vấn đề đang được quan tâm trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cũng như những thách thức đặt ra đối với Việt Nam và thế giới trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế.

Thông qua các hội thảo và diễn đàn chuyên đề, các học giả chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi các cách tiếp cận lý luận và thực tiễn đồng thời thảo luận những vấn đề liên ngành có ý nghĩa đối với sự phát triển của khoa học xã hội và nhân văn.

Các diễn giả chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam+)

Trong khuôn khổ chương trình, các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia thảo luận bàn tròn về những vấn đề đặt ra đối với khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang tác động sâu rộng đến hoạt động nghiên cứu, đào tạo và đời sống xã hội.

Các nội dung thảo luận tập trung vào ba nhóm vấn đề: AI, tri thức và nghiên cứu; con người, văn hóa và trách nhiệm; giáo dục, quản trị và hợp tác. Trong đó, các học giả sẽ trao đổi về khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu định tính, nhân văn số và lưu trữ số; đồng thời làm rõ vai trò của tư duy, năng lực đánh giá và trách nhiệm của nhà nghiên cứu đối với các kết quả được tạo ra với sự hỗ trợ của AI.

Chương trình cũng đề cập đến những vấn đề đang được quan tâm như niềm tin đối với AI, tính xác thực của thông tin, bản sắc văn hóa, trách nhiệm học thuật, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Trong lĩnh vực giáo dục đại học, các chuyên gia sẽ trao đổi về đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển năng lực sử dụng AI, xây dựng chính sách quản trị AI có trách nhiệm và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành.

Thông qua đối thoại, các đại biểu dự kiến chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những định hướng, hành động cụ thể nhằm thúc đẩy ứng dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm trong nghiên cứu và đào tạo, đồng thời phát huy vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong sự phát triển của công nghệ và xã hội.

Các phiên thảo luận bàn tròn và hoạt động trao đổi giữa các nhà khoa học cũng góp phần xác định những hướng nghiên cứu ưu tiên, tăng cường hợp tác liên ngành, xuyên quốc gia và mở rộng mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

Nhiều hoạt động ký kết đã được thực hiện trong khuôn khổ diễn đàn. (Ảnh: Vietnam+)

Trong khuôn khổ diễn đàn, nhà trường thúc đẩy hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác trong và ngoài nước, mở rộng quan hệ hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, trao đổi học giả, sinh viên và chuyển giao tri thức. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường liên kết giữa nhà trường – nhà doanh nghiệp - nhà khoa học, nhằm gắn kết nghiên cứu, đào tạo với nhu cầu thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy giá trị của tri thức khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nỗ lực thúc đẩy đối thoại và mở rộng hợp tác

Với quy mô lớn, diễn đàn thể hiện nỗ lực của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc tập hợp nguồn lực trí tuệ, thúc đẩy đối thoại liên ngành và mở rộng hợp tác học thuật quốc tế. Tuy nhiên, Giáo sư Hoàng Anh Tuấn cho rằng giá trị lớn nhất của diễn đàn không nằm ở số lượng sự kiện hay đại biểu, mà ở những giá trị tri thức được tạo ra và khả năng chuyển hóa những giá trị ấy thành động lực phát triển.

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh ba ý nghĩa chiến lược của diễn đàn là khẳng định vị thế của khoa học xã hội và nhân văn trong chiến lược phát triển quốc gia; tạo lập không gian đối thoại liên ngành và kết nối tri thức trong nước với học thuật quốc tế; thể hiện trách nhiệm xã hội và năng lực kiến tạo học thuật của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Vietnam+)

Với các ý nghĩa đó, diễn đàn hướng tới 4 mục tiêu trọng tâm: phát triển tri thức mới; xây dựng mạng lưới hợp tác bền vững; kết nối nghiên cứu với chính sách và thực tiễn; bồi dưỡng thế hệ học giả kế tiếp.

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn cho rằng những thành tựu bước đầu của diễn đàn đã thể hiện trên ba phương diện: quy mô huy động nguồn lực trí tuệ; khả năng kết nối các lĩnh vực nghiên cứu trong nước và quốc tế; và việc mở rộng không gian để khoa học xã hội và nhân văn tham gia đối thoại về những vấn đề lớn của thời đại.

Tuy nhiên, Giáo sư Hoàng Anh Tuấn cũng nhấn mạnh quy mô chưa phải thước đo cuối cùng của thành công. Kết quả cuối cùng cần được đánh giá trên cơ sở các sản phẩm khoa học thực tế, các thỏa thuận hợp tác được triển khai, những kiến nghị có giá trị được hình thành và tác động lâu dài đối với cộng đồng học thuật.

Do đó, điều cần thiết sau diễn đàn là xây dựng cơ chế theo dõi và chuyển hóa kết quả: tuyển chọn các công trình tiêu biểu để công bố; hình thành nhóm nghiên cứu liên ngành; phát triển những chương trình hợp tác quốc tế có mục tiêu cụ thể; tổng hợp các khuyến nghị chính sách; và duy trì mạng lưới học giả sau sự kiện.

Thông qua diễn đàn Nhân văn Mùa thu Hà Nội 2026, trường tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách chiến lược uy tín cho quá trình hoạch định chính sách, góp phần giải quyết các vấn đề lớn của đất nước và những thách thức toàn cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Triển lãm Khoa học Xã hội và Nhân văn được tổ chức từ ngày 19/10 đến hết ngày 29/10/2026, giới thiệu những dấu ấn di sản mỹ thuật truyền thống cùng các thành tựu nghiên cứu tiêu biểu của nhà trường./.

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