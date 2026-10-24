Hà Nội: Truy tố đối tượng trong nhóm ép “con nợ” bỏ ma túy vào túi xách

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Hoài Điệp (sinh năm 1985, trú tại phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” (theo quy định tại Điều 168, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015) và tội “Giữ người trái pháp luật” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 1999).

Điệp là đối tượng trong vụ siết nợ, giữ “con nợ” để đòi số tiền 700 triệu đồng xảy ra cách đây gần 10 năm.

Theo cáo trạng, chị Bùi Thị Thu H (sinh năm 1983, trú tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vay nợ của Hà Phương Hạnh (sinh năm 1979, trú tại Bắc Ninh) 700 triệu đồng nhiều năm chưa trả.

Sáng 14/2/2017, tại quán Xanh ở số 67-69 phố Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), các đối tượng: Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thanh Hà, Phùng Văn Lợi, Đào Hoài Điệp, Nguyễn Sơn Hùng, Hà Phương Hạnh gặp chị Bùi Thị Thu H để yêu cầu trả khoản nợ 700 triệu đồng nói trên cho Hạnh.

Do chị H chưa có tiền trả, Điệp đã tát chị H, Dung và Lợi chửi, đe dọa, yêu cầu chị H gọi điện cho chồng là anh Trần Quang H mang tiền đến trả nợ, nếu không sẽ không cho chị H về.

Trong thời gian chờ anh H đến, Lợi bảo Hiền (hoặc Huyền, chưa rõ nhân thân) chuẩn bị một gói giả ma túy cho vào túi xách của chị H nhằm làm chị H sợ và buộc phải trả tiền.

Sau đó, Hiền (hoặc Huyền) đi ra ngoài rồi quay lại, mang theo một bọc bên trong có 4 túi nilon chứa heroin với tổng khối lượng là 76,804 gam, đặt trước mặt chị H và yêu cầu chị H tự cho vào túi xách, còn Dung dùng điện thoại ghi lại cảnh này nhằm đe dọa chị H nếu không trả tiền sẽ báo Công an về việc chị H tàng trữ ma túy.

Trưa hôm đó, anh H đến quán Xanh và bị nhóm này đánh. Anh H đồng ý cầm cố xe ôtô để lấy tiền trả nợ. Do chiếc xe đang mua trả góp nên Dung không đồng ý nhận xe và tiếp tục yêu cầu anh H đi lo tiền trả nợ.

Chiều cùng ngày, nhóm này đưa chị H sang quán karaoke Ruby gần đó tại số 71 phố Trần Nhân Tông để tiếp tục chờ anh H mang tiền đến.

17 giờ cùng ngày, khi anh H gọi điện thông báo mang tiền đến, Lợi bảo Điệp và Hùng xuống đón anh H. Lúc gặp nhau, anh H nói tiền đang để tại nhà nghỉ, Điệp và Hùng đang chuẩn bị cùng anh H đi taxi đến lấy tiền thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện.

Năm 2019, nhóm này bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt các mức án từ 7 năm 6 tháng tù đến 13 năm 3 tháng tù về các tội danh: Cướp tài sản, Giữ người trái pháp luật

Riêng Đào Hoài Điệp có biểu hiện mắc bệnh tâm thần, đã được đưa đi trưng cầu giám định pháp y tâm thần và bị xác định là mắc “bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp”. Sau đó, Điệp được đưa vào điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1.

Tháng 3/2026, Điệp trốn khỏi Bệnh viện và sau đó bị Cơ quan điều tra bắt, tạm giữ để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bản Giám định pháp y tâm thần ngày 12/6/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã kết luận bệnh của Điệp “ở giai đoạn ổn định (khỏi bệnh), đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.”

Do vậy, ngày 25/6/2026, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Điệp.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Điệp để điều tra về 2 tội “Cướp tài sản”, “Giữ người trái pháp luật”./.

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