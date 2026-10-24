Thành phố Hải Phòng chốt thời hạn các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 24/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên chủ trì làm việc với Ủy ban Nhân dân các phường Lê Chân, An Biên về tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và kiểm tra thực địa một số dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn.

Đây là các dự án đã được nhân dân thành phố quan tâm hàng chục năm qua.

Đoàn kiểm tra tiến độ triển khai 4 dự án, gồm cải tạo, nâng cấp vỉa hè, kè đá sông đào Hạ Lý đường Lán Bè, đoạn từ cầu An Dương đến cầu An Đồng; xây dựng Vườn hoa khu vực đường vòng cầu Niệm; xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363; xây dựng tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao thông Quán Mau.

Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị thành phố Hải Phòng.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường và nghe đại diện các sở, ngành, chủ đầu tư, địa phương báo cáo tình hình triển khai, giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Kiên đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng của chủ đầu tư và các địa phương trong triển khai những dự án trọng điểm, góp phần mở rộng không gian, chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị và tác động trực tiếp đến tăng trưởng thành phố.

Đối với dự án xây dựng tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao thông Quán Mau, ông Lê Trung Kiên yêu cầu các phường Lê Chân và Gia Viên tập trung cao độ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tăng cường sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng làm việc với các phường Lê Chân, An Biên chốt tiến độ các dự án quan trọng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Các địa phương cần nhanh chóng xác định khu vực bố trí tái định cư, công khai phương án đối với các hộ dân có đất bị thu hồi. Đối với những khu vực người dân đã bàn giao mặt bằng, các đơn vị liên quan phải tổ chức tháo dỡ ngay để bàn giao cho đơn vị thi công.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, chủ đầu tư dự án, ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khẩn trương, phấn đấu thông xe tuyến đường vào dịp 13/5/2027. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư cần tính toán kỹ phương án thoát nước, khắc phục triệt để tình trạng ngập lụt như hiện nay.

Đối với dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363, ông Lê Trung Kiên yêu cầu các phường An Biên và Hưng Đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát, xây dựng kế hoạch thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Trong số đó, diện tích đất nông nghiệp phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 20/11; đối với đất ở, chậm nhất đến ngày 30/11 phải giải phóng đạt 80% diện tích.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhanh chóng chuyển kinh phí giải phóng mặt bằng để các địa phương tổ chức chi trả cho người dân.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè, kè đá sông đào Hạ Lý đường Lán Bè, đoạn từ cầu An Dương đến cầu An Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phường An Biên tập trung đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 11/2026. Đồng thời, địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 của dự án, đoạn từ khu vực cầu An Đồng đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh, nhằm tạo không gian cảnh quan đồng bộ, hiện đại.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng thống nhất Dự án Vườn hoa khu vực đường vòng cầu Niệm hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong tháng 10 hoàn thiện phương án cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Với dự án xây dựng Vườn hoa khu vực đường vòng cầu Niệm, Ủy ban Nhân dân phường An Biên cần khẩn trương hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phường phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thành trong tháng 10 phương án cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc một số công trình và chủng loại cây xanh trong khuôn viên công viên. Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng công viên, vườn hoa kiểu mẫu của thành phố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe của nhân dân.

Quý 3/2026, Hải Phòng đã vươn lên đứng thứ 5 toàn quốc (sau khi loại trừ phần tiết kiệm chi 5%), gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Hà Tĩnh, Hải Phòng, và đứng thứ 2 về số vốn giải ngân trong nhóm 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước, chỉ sau Hà Nội. Lũy kế đến ngày 30/9, toàn thành phố đã giải ngân 30.780 tỷ đồng, đạt trên 83,37% kế hoạch vốn giao.

"Kết quả này minh chứng cho tư duy quản lý mới với việc đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt, đi thẳng vào thực chất; đồng thời khẳng định việc Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên là một chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự ứng phó kịp thời trước những diễn biến thực tiễn," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên nhấn mạnh./.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong thi công, giải phóng mặt bằng 4 dự án trọng điểm Thành phố Cần Thơ rà soát tiến độ từng công trình, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể với từng hạng mục; tăng cường đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn.