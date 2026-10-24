Thể thao

Bảng tổng sắp chung cuộc Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam xếp thứ 20

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng, xếp thứ 20 toàn đoàn.

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Sau một tuần tranh tài (từ ngày 18-24/10/2026) tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), đoàn thể thao Trung Quốc đứng đầu trên bảng tổng sắp, với 207 huy chương Vàng, 117 huy chương Bạc và 111 huy chương Đồng.

Nhật Bản đứng thứ hai, Uzbekistan xếp thứ ba.

Các vị trí tiếp theo là Ấn Độ, Hàn Quốc, Iran, Thái Lan là đoàn thể thao Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7 trên bảng tổng kết thành tích Đại hội.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng, xếp thứ 20 toàn đoàn.

Tại Asian Para Games 2026, đoàn Việt Nam tham dự với 21 vận động viên, thi đấu ở 5 môn gồm Bơi, Điền kinh, Cử tạ, Bóng bàn và Cầu lông./.

(Vietnam+)
#Asian Para Games #Đoàn Trung Quốc #Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam #Huy chương Vàng
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