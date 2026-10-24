Asian Para Games 2026: Hy vọng về một xã hội hòa nhập

Ngày 24/10, Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) lần thứ 5, diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đã chính thức khép sau 7 ngày tranh tài, nhưng những giá trị mà sự kiện thể thao cấp châu lục này để lại được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra hy vọng về một xã hội hòa nhập hơn.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á Majid Rashed đã tuyên bố bế mạc đại hội tại buổi lễ diễn ra ở Sân vận động điền kinh Công viên Mizuho, với sự tham dự của Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kiko.

Trong bài phát biểu bế mạc, ông Rashed chia sẻ: “Đại hội lần này cho thấy sức mạnh ngày càng lớn của thể thao người khuyết tật tại châu Á, cam kết chung của chúng ta đối với sự phát triển bền vững, cũng như những tiềm năng to lớn hướng tới một tương lai hòa nhập và bền vững hơn.”

Theo ban tổ chức, kỳ Asian Para Games năm nay đã ghi nhận con số kỷ lục, với 45 quốc gia và vùng lãnh thổ cử khoảng 4.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn Việt Nam tham dự với 21 vận động viên, thi đấu ở 5 môn gồm Bơi, Điền kinh, Cử tạ, Bóng bàn và Cầu lông.

Hơn 20 kỷ lục thế giới đã được thiết lập trong 7 ngày thi đấu tại tỉnh Aichi và tỉnh Shizuoka lân cận.

Quang cảnh lễ bế mạc Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) lần thứ 5 tại Nagoya, Nhật Bản ngày 24/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trên bảng tổng sắp huy chương, Trung Quốc dẫn đầu với 435 huy chương, trong đó có 207 Huy chương Vàng.

Nước chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 186 huy chương, trong đó có 64 Huy chương Vàng - thành tích tốt nhất của Nhật Bản tại một kỳ Asian Para Games. Tiếp theo là Uzbekistan với 145 huy chương, trong đó có 45 Huy chương Vàng.

Khác với Paralympic Tokyo 2021 - sự kiện diễn ra mà không có khán giả do đại dịch COVID-19, kỳ Asian Para Games lần này thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi, dù lượng khán giả có sự khác biệt đáng kể giữa các môn thi đấu.

Các vận động viên bày tỏ cảm kích trước sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả, trong đó có cả những em nhỏ đến xem thông qua các chương trình của nhà trường.

Thị trưởng Nagoya đồng thời là quyền Trưởng ban tổ chức Asian Para Games 2026, ông Ichiro Hirosawa, bày tỏ hy vọng rằng việc trực tiếp chứng kiến các vận động viên khuyết tật thi đấu sẽ truyền cảm hứng cho trẻ em, từ đó góp phần xây dựng một xã hội hòa nhập hơn.

Ông Hirosawa nhấn mạnh: “Tôi hy vọng Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á sẽ trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi, thúc đẩy mọi người nhìn nhận vấn đề khuyết tật như một điều gần gũi với chính mình, đồng thời suy ngẫm về những đóng góp mà mỗi cá nhân có thể thực hiện.”

Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á được tổ chức 4 năm một lần. Kỳ đại hội tiếp theo dự kiến diễn ra tại Doha (Qatar) vào năm 2030./.

Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026 mới nhất ngày 24/10 Đoàn thể thao Việt Nam đang tạm thời đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026 với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.