Cảnh sát Pháp bắt giữ 135 người, thu giữ nhiều loại vũ khí

Cảnh sát Pháp bắt giữ 135 người và thu nhiều loại vũ khí trong các cuộc biểu tình toàn quốc, 70.000 nhân viên an ninh được huy động để ngăn nguy cơ bạo lực.

Ngày 24/10, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 135 người và thu giữ nhiều loại vũ khí trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết các loại vũ khí bị tịch thu bao gồm bi kim loại, đạn chì, pháo hoa, ná bắn đá, bi thép, vũ khí tự chế và súng hơi. Ông Nunez cũng cho biết thêm rằng cho đến nay, chưa có sự cố lớn nào xảy ra.

Cùng ngày, các nhà điều tra chống khủng bố thông báo gia hạn thời gian tạm giam một người đàn ông bị tình nghi nổ súng ở ngoại ô Paris ngày 23/10 làm 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Trong ngày 24/10, cảnh sát đã giải tán đám đông khoảng 150 người biểu tình tại thành phố Lyon. Trước đó, nhà chức trách đã phát lệnh cấm biểu tình tại đây.

Bộ Nội vụ cho biết đã huy động 70.000 nhân viên an ninh để đối phó với mối đe dọa bạo lực "cao." Trước đó, tòa án đã kết án tù giam 217 người, trong số đó 1/2 là người phạm tội lần đầu./.