Nga công bố thời điểm ngừng bắn nhân đạo tại Oleshky

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 23/10 cho biết quân đội nước này sẽ bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn tại khu vực thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ 4h00 ngày 27/10 (8h00 theo giờ Hà Nội) để triển khai chiến dịch nhân đạo.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng công binh sẽ tiến hành rà phá, trinh sát nhằm đảm bảo hành lang an toàn tuyệt đối cho các đoàn xe vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu và hàng cứu trợ vào thành phố Oleshky.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết công tác sơ tán dân thường theo thỏa thuận có thể sẽ kéo dài trong nhiều ngày.

Trước đó cùng ngày 23/10, Nhà Trắng xác nhận Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine tại Oleshky.

Theo đó, hai bên nhất trí tạm dừng mọi hoạt động quân sự tại khu vực tiền tuyến này để tiếp tế khẩn cấp lương thực, vật tư y tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán người dân, đặc biệt là người cao tuổi, qua hành lang an toàn đã được chỉ định.

Truyền thông quốc tế ghi nhận Oleshky từng có khoảng 24.000 dân trước khi xung đột toàn diện bùng phát năm 2022, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.700-2.000 người sinh sống.

Thành phố nằm bên bờ Nam sông Dnipro, đối diện khu vực do Ukraine kiểm soát, và đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực, thuốc men cùng những khó khăn về hạ tầng./.

Nhà Trắng: Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ: "Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã thành công trong việc đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, áp dụng cục bộ tại thành phố Oleshky.”