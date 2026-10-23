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Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Theo giới chức địa phương, nghi phạm đã nổ súng từ ôtô khi di chuyển qua các địa điểm khác nhau từ Trappes đến La Verrière, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Thanh Phương
Cảnh sát Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Theo giới chức địa phương, nghi phạm đã nổ súng từ ôtô khi di chuyển qua các địa điểm khác nhau từ Trappes đến La Verrière.

Thị trưởng Trappes, ông Ali Rabeh, cho biết đối tượng dường như bắn vào những người qua đường một cách ngẫu nhiên.

Trong khi đó, Thị trưởng La Verrière, ông Nicolas Dainville, xác nhận một bé gái 12 tuổi bị thương nặng sau khi trúng 8 phát đạn.

Nghi phạm là một nam giới 39 tuổi, đã bị bắt tại thị trấn Coignières gần đó và đang bị cảnh sát tạm giữ.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết các loạt đạn được bắn tại 3 địa điểm riêng biệt ở Trappes và La Verrière; vũ khí được sử dụng dường như là súng quân dụng hoặc súng tự động.

Các công tố viên đã mở cuộc điều tra về tội giết người liên quan đến hoạt động khủng bố, đồng thời xem xét khả năng các nạn nhân bị nhắm mục tiêu vì chủng tộc, sắc tộc, quốc tịch hoặc tôn giáo.

Theo Thị trưởng Trappes, hai nạn nhân trong vụ việc có nguồn gốc châu Phi.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu tuyên bố đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời cho biết các lực lượng an ninh và tư pháp đã được huy động đầy đủ.

Tổng thống Emmanuel Macron cũng bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#khủng bố #phân biệt chủng tộc #nghi phạm Pháp
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