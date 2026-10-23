Pháp và Anh lần đầu diễn tập kịch bản tấn công hạt nhân

Các máy bay chiến đấu của Anh và Pháp đã cùng bay trên bầu trời Địa Trung Hải trong cuộc tập trận chung đầu tiên liên quan đến năng lực hạt nhân trên không của Pháp.

Theo thông báo ngày 23/10 của Bộ Quân đội Pháp, trong khuôn khổ cuộc diễn tập mang mật danh “Rummy” diễn ra ngày 22/10, các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, xuất phát từ căn cứ không quân Saint-Dizier ở Đông Bắc nước này, được các máy bay tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) hộ tống.

Cuộc diễn tập mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân. Cuộc tập trận “Rummy” tuân thủ các quy trình an ninh, không sử dụng bất kỳ vũ khí hạt nhân thực tế nào và nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp giữa hai cường quốc hạt nhân ở Tây Âu.

Bộ trưởng Quân đội Pháp Catherine Vautrin khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Anh trong lĩnh vực hạt nhân đang ngày càng trở nên sâu sắc.

Trong khi đó, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh Wes Streeting tuyên bố Anh và Pháp luôn sát cánh trong cam kết bảo đảm an ninh châu Âu.

Tháng 7/2025, Pháp và Anh nhất trí tăng cường hợp tác về kho vũ khí hạt nhân nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với châu Âu.

Tháng Ba vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

Ông cũng khởi xướng sáng kiến mời các đối tác châu Âu tham gia các cuộc diễn tập chung, đồng thời xem xét khả năng triển khai tạm thời các khí tài có năng lực hạt nhân của Pháp trên lãnh thổ của các nước này.

Pháp chi khoảng 5,6 tỷ euro (6,04 tỷ USD) mỗi năm để duy trì kho vũ khí hạt nhân lớn thứ tư thế giới gồm 290 đầu đạn hạt nhân có thể được phóng từ tàu ngầm hoặc máy bay.

Vương quốc Anh hiện sở hữu 225 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, Nga và Mỹ mỗi nước hiện có hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân./.

Anh-Pháp cam kết triển khai quân đội tại Ukraine sau ngừng bắn London và Paris cam kết thiết lập các trung tâm quân sự trên khắp Ukraine, đồng thời xây dựng các cơ sở kiên cố để lưu trữ vũ khí và thiết bị quân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ của nước này.