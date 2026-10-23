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Áo trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Bộ Ngoại giao Áo cho biết nước này đã tuyên bố 4 nhà ngoại giao Nga tại Vienna là "những nhân vật không được hoan nghênh" do liên quan đến các hoạt động bị cho là không phù hợp với tư cách ngoại giao.

Trần Quyên
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 23/10, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Dmitry Lyubinsky tuyên bố Moskva chắc chắn sẽ có hành động đáp trả việc Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Áo cho biết nước này đã tuyên bố 4 nhà ngoại giao Nga tại Vienna là "những nhân vật không được hoan nghênh" do liên quan đến các hoạt động bị cho là không phù hợp với tư cách ngoại giao.

Theo đó, Áo sẽ trục xuất 4 nhà ngoại giao này, trong đó 1 người làm việc tại phái đoàn bên cạnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), trong khi 3 người còn lại công tác tại Đại sứ quán Nga ở Áo./.

(TTXVN/Vietnam+)
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