Nhà Trắng: Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ: "Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã thành công trong việc đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, áp dụng cục bộ tại thành phố Oleshky.”

Moskva và Kiev nhất trí ngừng mọi hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo cũng như việc sơ tán dân thường thông qua một hành lang an toàn được chỉ định.

Theo kế hoạch, lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào ngày 29/10 tới.

Thông báo cũng cho biết bà Melania Trump đã trực tiếp khởi xướng đàm phán và cùng các đại diện của mình làm việc với giới lãnh đạo Nga cũng như Ukraine về các điều khoản của lệnh ngừng bắn.

Theo bà Melania Trump, tình hình tại Oleshky đang đặc biệt nghiêm trọng, với phần lớn cư dân còn lại là người cao tuổi cần được hỗ trợ về y tế, thuốc men, thực phẩm và nước sạch. Những người muốn rời khỏi thành phố sẽ được hỗ trợ phương tiện di chuyển tới địa điểm lựa chọn ở Nga hoặc Ukraine. Các nhóm dân sự của hai nước dự kiến đến gặp người dân và phối hợp tổ chức sơ tán.

Theo truyền thông quốc tế, Oleshky từng có khoảng 24.000 dân trước khi xung đột toàn diện bùng phát năm 2022, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.700-2.000 người sinh sống.

Thành phố nằm bên bờ Nam sông Dnipro, đối diện khu vực do Ukraine kiểm soát, và đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực, thuốc men cùng những khó khăn về hạ tầng.

Cũng trong ngày 23/10, công ty theo dõi hàng hải Kpler công bố dữ liệu cho thấy một tàu chở dầu diesel của Nga đang trên đường tới thành phố New York, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận nhiên liệu với Moskva hồi đầu tháng này.

Tàu chở dầu trên mang tên Agioi Fanendes, treo cờ Malta, ở ngoài khơi Helsinki (Phần Lan) vào ngày 23/10 và phát tín hiệu điểm đến là New York thông qua bộ phát đáp trên tàu.

Theo Kpler, con tàu chở gần 300.000 thùng dầu diesel rời cảng Primorsk của Nga trong đêm 22/10 rạng sáng 23/10 và dự kiến sẽ cập cảng ở bờ Đông nước Mỹ vào khoảng ngày 7/11. Đây được cho là lô dầu diesel đầu tiên của Nga tới Mỹ kể từ tháng 7/2023.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt thỏa thuận về cung cấp dầu diesel của Nga cho Mỹ và thị trường toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/10 xác nhận chuyến hàng đầu tiên đã khởi hành và các chuyến hàng tiếp theo dự kiến được duy trì thường xuyên./.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi Theo người phát ngôn Điện Kremlin, cuộc đàm phán tại Abu Dhabi sẽ tập trung vào vấn đề an ninh cho cả hai quốc gia Nga và Ukraine.