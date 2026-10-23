Pháp tăng cường an ninh nhằm kiểm soát làn sóng biểu tình

Pháp sẽ huy động khoảng 70.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc trong ngày 24/10 nhằm bảo đảm trật tự trước làn sóng biểu tình mới, sau khi các cuộc biểu tình cuối tuần trước dẫn đến tình trạng bạo lực đường phố nghiêm trọng.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23/10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cảnh báo những lời kêu gọi bạo lực và cướp bóc đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có những lời kêu gọi từ các nhóm cực tả nhằm vào các công trình công cộng.

Ông khẳng định lực lượng chức năng sẽ có biện pháp cứng rắn đối với các hành vi gây rối.

Theo giới chức Pháp, lực lượng được huy động sẽ tăng khoảng 20% so với cuối tuần trước, bao gồm các đơn vị cảnh sát tinh nhuệ, khoảng 20 xe bọc thép và 15 xe phun nước vòi rồng. Việc tăng cường an ninh diễn ra sau những chỉ trích về công tác dự báo tình hình và thu thập thông tin của cảnh sát trước các vụ bạo lực tuần trước.

Các biện pháp kiểm soát biểu tình cũng được siết chặt tại một số thành phố. Tại Paris, người biểu tình chỉ được phép tuần hành trên tuyến đường giới hạn giữa hai quảng trường Bastille và Nation. Trung tâm thành phố Lyon sẽ không cho phép biểu tình trong dịp cuối tuần này. Tại Marseille, chính quyền cho phép một cuộc tuần hành do công đoàn tổ chức theo diện ngoại lệ, sau khi ban đầu ban hành lệnh cấm biểu tình.

Làn sóng biểu tình khởi phát từ những bất bình về điều kiện tại các trường học, sau đó mở rộng thành phong trào phản đối chính phủ trước tình trạng chi phí sinh hoạt gia tăng.

Chính phủ Pháp đang tìm cách phân định giữa các yêu cầu chính đáng của người biểu tình với hành vi đốt phá, cướp bóc và phá hoại xảy ra bên lề các cuộc tuần hành.

Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin cho biết tòa án đã tuyên phạt tù 217 người liên quan đến các vụ bạo lực ngày 17/10, trong đó khoảng 50% là người phạm tội lần đầu.

Trong khi đó, Tổng thống Emmanuel Macron đã triệu tập cuộc họp Hội đồng Quốc phòng với sự tham gia của các bộ trưởng và quan chức cấp cao, đồng thời dự kiến gặp đại diện học sinh trung học để lắng nghe các kiến nghị về cơ sở vật chất trường học và hệ thống tuyển sinh đại học./.

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