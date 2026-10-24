Nga: Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Sheremetyevo - cảng hàng không quốc tế lớn nhất của Nga - đã ban bố mức cảnh báo không kích, triển khai các phương án an ninh khẩn cấp và sơ tán toàn bộ hành khách từ các nhà ga cũng như từ trên tàu bay vào khu vực trú ẩn an toàn.

Bộ phận báo chí sân bay cho biết hành khách được hướng dẫn kỹ năng ứng phó khi có báo động, đồng thời được khuyến cáo không sử dụng thang máy, tránh xa các khu vực cửa sổ và cấu trúc kính, không quay phim, chụp ảnh hoặc tiếp cận bất kỳ mảnh vỡ UAV nào nếu phát hiện.

Lệnh hạn chế bay đã khiến hàng chục chuyến bay đi và đến bị đình trệ, hoãn hoặc hủy. Nhiều máy bay buộc phải bay vòng chờ chỉ lệnh hạ cánh hoặc chuyển hướng sang các sân bay dự phòng lân cận, trong đó có sân bay Pulkovo ở thành phố Saint Petersburg.

Sau khoảng 3 giờ tạm ngừng để lực lượng phòng không xử lý các mục tiêu tiếp cận, các sân bay đã từng bước nối lại hoạt động.

Tuy nhiên, đến khoảng 17h30 cùng ngày (21h30 theo giờ Hà Nội), một số biện pháp hạn chế tiếp tục được áp dụng trở lại khi xuất hiện các tín hiệu cảnh báo an ninh mới, khiến lịch trình của hàng trăm chuyến bay tại đầu mối giao thông hàng không Moskva tiếp tục bị xáo trộn./.

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