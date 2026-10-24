Gắn kết cộng đồng người Việt tại châu Âu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Trước thềm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại châu Âu và địa điểm được lựa chọn là ở Praha (trong 2 ngày 31/10 và 1/11), phóng viên TTXVN tại Praha đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Dương Hoài Nam về sự kiện này.

Đại sứ Dương Hoài Nam nhận định việc Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam tại châu Âu lần đầu tiên được tổ chức tại Praha là một sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đối với cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu mà còn đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vị thế và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu, trong đó có Cộng hòa Séc.

Theo ông, thông điệp cốt lõi của sự kiện chính là đoàn kết, gắn bó, cùng hướng về cội nguồn và chung tay xây dựng tương lai. Dù sinh sống, học tập và làm việc ở những quốc gia khác nhau, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, tiếng Việt và truyền thống gia đình chính là những sợi dây bền chặt kết nối đồng bào ta trên khắp thế giới với Tổ quốc.

Sự kiện cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các hội đoàn, qua đó phát huy sức mạnh tập thể và khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa quan trọng, giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ lẫn nhau, hội nhập thành công vào xã hội sở tại, đồng thời đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Việc lựa chọn Praha làm nơi tổ chức sự kiện lần đầu tiên cũng mang nhiều ý nghĩa. Cộng hòa Séc là nơi có cộng đồng người Việt Nam đông đảo, năng động và hội nhập tốt, đồng thời là một trong những Đối tác Chiến lược, có quan hệ hữu nghị truyền thống quan trọng của Việt Nam tại châu Âu.

Qua nhiều thế hệ, cộng đồng người Việt Nam tại Séc đã và đang trở thành cầu nối quan trọng giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Đại sứ kỳ vọng Ngày hội sẽ không chỉ dừng lại ở một sự kiện gặp gỡ, giao lưu, mà còn trở thành động lực để tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ người Việt Nam tại châu Âu, đặc biệt là thế hệ trẻ; để mỗi người thêm tự hào về nguồn cội, chủ động gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước cũng như xã hội nơi mình sinh sống.

Đại sứ nhấn mạnh Đại đoàn kết là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Khi chúng ta cùng chung một cội nguồn, cùng chia sẻ trách nhiệm và khát vọng phát triển, khoảng cách địa lý sẽ không thể làm phai nhạt tình đồng bào.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng thông điệp của Ngày hội sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu ngày càng đoàn kết, vững mạnh, hội nhập sâu rộng và luôn hướng về Tổ quốc.

Đánh giá những nét nổi bật của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu trong giai đoạn qua, Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định trong hơn một thập kỷ qua, Liên hiệp Hội đã từng bước khẳng định vai trò là một đầu mối kết nối quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại các quốc gia châu Âu.

Điểm nổi bật là Liên hiệp Hội đã góp phần kết nối các hội đoàn, tăng cường giao lưu và phối hợp hoạt động giữa cộng đồng người Việt ở các nước, đồng thời thúc đẩy gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc.

Những hoạt động hướng về quê hương, hỗ trợ đồng bào trong nước, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường giao lưu với nhân dân sở tại cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm gắn bó của kiều bào đối với Tổ quốc.

Ông cho rằng giá trị quan trọng của Liên hiệp Hội không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay số lượng hoạt động, mà còn ở khả năng khơi dậy tinh thần đồng bào, tạo dựng sự tin cậy và biến tình cảm gắn bó thành những hành động thiết thực.

Trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại châu Âu ngày càng đa dạng về thế hệ, nghề nghiệp, điều kiện sống và mức độ hội nhập, vai trò kết nối ấy càng trở nên cần thiết.

Về những giải pháp trong thời gian tới, Đại sứ Dương Hoài Nam gợi ý cần chú trọng một số định hướng:

Thứ nhất, củng cố sự đoàn kết trên cơ sở tôn trọng khác biệt và hài hòa lợi ích. Các hội đoàn cần tăng cường đối thoại, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò của những người có uy tín, đồng thời tạo điều kiện để nhiều thành phần trong cộng đồng cùng tham gia.

Đoàn kết không có nghĩa là mọi người phải giống nhau, mà là cùng hướng tới những giá trị chung: tình đồng bào, sự tôn trọng lẫn nhau, gìn giữ bản sắc Việt Nam và mong muốn đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thứ hai, đặt thế hệ trẻ vào vị trí trung tâm của quá trình kết nối cộng đồng. Những người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc cũng như các nước châu Âu có nhiều lợi thế về ngôn ngữ, tri thức, công nghệ và khả năng kết nối quốc tế.

Cần tạo thêm không gian để các bạn tham gia vào hoạt động của hội đoàn, đảm nhận vai trò lãnh đạo, tổ chức các dự án văn hóa, giáo dục, thiện nguyện và giao lưu thanh niên.

Quan trọng hơn, cần lắng nghe tiếng nói, nhu cầu và cách tiếp cận của thế hệ trẻ, thay vì chỉ mong các bạn tiếp nối nguyên vẹn những phương thức hoạt động của thế hệ đi trước.

Thứ ba, làm cho quê hương, đất nước trở nên gần gũi với thế hệ trẻ thông qua những trải nghiệm cụ thể. Việc dạy và học tiếng Việt cần được gắn với những hoạt động sinh động như trại Hè, các chương trình về nguồn, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, ẩm thực Việt Nam và giao lưu với thanh niên trong nước.

Bên cạnh đó, cần mở rộng các chương trình kết nối trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, để các bạn trẻ có thể đóng góp bằng chính chuyên môn và thế mạnh của mình.

Tình yêu quê hương sẽ bền vững hơn khi được nuôi dưỡng bằng sự hiểu biết, những trải nghiệm tích cực và cơ hội đóng góp thực chất. Thứ tư, tăng cường phối hợp giữa các hội đoàn, cơ quan đại diện Việt Nam và các tổ chức của người Việt ở châu Âu.

Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ tin tưởng rằng mỗi thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài đều có cách riêng để thể hiện tình yêu quê hương.

Thế hệ đi trước đã gây dựng cộng đồng bằng sự cần cù, ý chí vươn lên và tinh thần đùm bọc lẫn nhau. Thế hệ trẻ hôm nay có thể tiếp nối những giá trị ấy bằng tri thức, sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế. Điều quan trọng là chúng ta tạo được sự kết nối giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước với khát vọng của thế hệ đi sau.

Ông nhấn mạnh Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là sự gắn bó với quá khứ, mà còn là trách nhiệm cùng nhau xây dựng tương lai.

Ông mong muốn mỗi người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và trên khắp châu Âu, dù ở độ tuổi nào, làm công việc gì hay sinh sống ở đâu, đều cảm nhận được rằng mình luôn có một mái nhà chung là dân tộc Việt Nam, luôn có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và luôn được chào đón khi hướng về quê hương, đất nước.

Đại sứ Dương Hoài Nam chia sẻ ông luôn tâm niệm rằng quê hương không chỉ là nơi chúng ta sinh ra, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, cội nguồn và những giá trị làm nên bản sắc của mỗi người.

Khoảng cách địa lý có thể xa, nhưng tình cảm và trách nhiệm đối với Tổ quốc luôn trong nhận thức và trái tim của mỗi người Việt chúng ta. Ông mong rằng từ dấu mốc đặc biệt này, tinh thần Đại đoàn kết sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng người Việt Nam tại Séc và toàn châu Âu; để người Việt không chỉ tự hào về những gì các thế hệ đi trước đã làm được, mà còn cùng nhau tạo dựng những thành tựu mới, đóng góp cho xã hội sở tại và cho sự phát triển của Việt Nam.

Đại sứ gửi thông điệp tới đồng bào Việt Nam ở khắp châu Âu: "Đoàn kết để vững mạnh, hội nhập để phát triển, gìn giữ cội nguồn để không bao giờ đánh mất chính mình"./.

Cộng đồng người Việt tại Hungary tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Ngày hội Đại đoàn kết tại Budapest là dịp tăng cường sự gắn bó giữa các hội đoàn, các thế hệ người Việt, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại sở tại.