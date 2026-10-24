Lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt trên đất bạn Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 24/10 tại thủ đô Vientiane, Ban Tổ chức Giải bóng đá từ thiện “Cúp Đoàn Kết-Trao Yêu Thương” phối hợp cùng Chùa Phật Tích thủ đô Vientiane, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, các câu lạc bộ đồng hương Nghệ An, Huế, Hà Tĩnh, Công ty SLC và đông đảo các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình thăm hỏi, trao quà từ thiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thủ đô Vientiane.

Đoàn đã trực tiếp trao 240 suất quà nhu yếu phẩm thiết thực (mỗi suất gồm 1 áo ấm, 1 chăn bông và 1 gối) cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, gồm 73 nữ và 163 nam cũng như gửi tặng các hộ gia đình người khiếm thị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sinh sống ngoài cộng đồng.

Toàn bộ nguồn kinh phí mua sắm quà tặng được quyên góp từ Giải bóng đá từ thiện “Cúp Đoàn Kết-Trao Yêu Thương” diễn ra ngày 11/10 tới tại thủ đô Vientiane, với sự tham gia tranh tài của 4 đội bóng kiều bào gồm FC Nghệ Tĩnh, FC Hà Tĩnh, FC Huế và FC Thanh Hóa.

Song song đó, Chùa Phật Tích thủ đô Vientiane cũng đã chuẩn bị và trao tặng 240 suất ăn ấm áp tình người cho toàn thể cán bộ, nhân viên và các đối tượng tại trung tâm.

Trung tâm Bảo trợ xã hội thủ đô Vientiane là cơ sở công lập duy nhất của thủ đô tiếp nhận, chăm sóc người tàn tật, người già cô đơn, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế.

Những suất ăn ấm áp tình người của Chùa Phật Tích thủ đô Vientiane trao tặng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động thiện nguyện cũng như tấm lòng của kiều bào dành cho trung tâm, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối và hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì Chùa Phật Tích thủ đô Vientiane, nhấn mạnh: “Do điều kiện chính sách đãi ngộ dành cho trung tâm còn hạn chế, cuộc sống vật chất của bà con ở đây hết sức khó khăn. Xuất phát từ tình con người với con người, và nhất là truyền thống đùm bọc lẫn nhau của dân tộc Việt Nam, chư tăng ni, Phật tử chùa Phật Tích cùng các nhà hảo tâm đã kiên trì đồng hành với trung tâm suốt gần 20 năm qua. Những phần quà và suất ăn ấm áp hôm nay không chỉ giúp xoa dịu vất vả thiếu thốn, mà còn gửi gắm trọn vẹn tình cảm, sự động viên tinh thần chân thành của cộng đồng người Việt Nam dành cho những hoàn cảnh kém may mắn.”

Là người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho bà con tại trung tâm suốt hơn 12 năm qua, bà Maychan Bounphan, y tá công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thủ đô Vientiane, xúc động bày tỏ: “Từng món quà trao tận tay hôm nay là nguồn động viên vô giá đối với toàn thể cán bộ, nhân viên y tế và các đối tượng bảo trợ tại trung tâm. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện sâu sắc tấm lòng nhân ái của người dân Việt Nam, những người anh em luôn dành tình cảm gắn bó, sẵn sàng sẻ chia khó khăn với nhân dân Lào từ trong lịch sử gian khổ cho đến ngày nay. Sự đồng hành thiết thực ấy là minh chứng sống động, tiếp tục thắp sáng và làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam.”

Chương trình thiện nguyện không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại Vientiane trước khi mùa Đông tới, mà còn lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái,” tô thắm thêm hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam trên đất nước bạn Lào./.

Tôn vinh đạo lý Uống nước nhớ nguồn và bản sắc văn hóa Việt Nam tại Lào Đại lễ Vu lan-Báo hiếu tại Chùa Phật Tích ở Vientiane góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” gìn giữ đạo hiếu và bồi đắp bản sắc văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt tại Lào.