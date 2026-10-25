Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ hiến vùng Flanders của Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò, vị thế của vùng Flanders, một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Bỉ và châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò, vị thế của một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Bỉ và châu Âu; trong đó, nhiều doanh nghiệp của Vùng hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị vùng phát huy vai trò tiên phong trong hợp tác kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư và triển khai hiệu quả Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU.

Hai bên cần tận dụng thế mạnh đặc thù của Vùng, tăng cường kết nối hệ sinh thái cảng biển, hỗ trợ Việt Nam quản lý tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống ngập lụt, hạn hán và xâm nhập mặn.

Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders khẳng định chính quyền vùng luôn coi trọng và xác định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Á; nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh cốt lõi của vùng như cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi xanh, đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, các trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo và giữa các địa phương./.