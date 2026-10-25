Trải nghiệm thiên đường ẩm thực chuẩn vị Hàn Quốc giữa lòng Hà Nội

Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 thu hút đông đảo người dân tham gia với trải nghiệm làm kimchi tập thể độc đáo cùng cơ hội khám phá nhiều món ngon đến từ ẩm thực phong phú của xứ sở kim chi.

Tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 (diễn ra ngày 24-25/10 tại Hà Nội), ẩm thực trở thành cầu nối giúp công chúng Thủ đô tiếp cận sâu sắc văn hóa xứ kim chi. Mở rộng lên 39 gian hàng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, sự kiện không chỉ phục vụ các món ăn đường phố quen thuộc mà còn giới thiệu các dòng sản phẩm "Global Next K-Food" cùng nông thủy sản thế hệ mới.

Điểm nhấn độc đáo của sự kiện là trải nghiệm làm kimchi tập thể quy tụ khoảng 200 người tham gia, mang đến cơ hội khám phá di sản văn hóa phi vật thể UNESCO và tự tay gói thành phẩm mang về gia đình. Ngoài ra, các không gian K-Seafood hay lớp học chế biến chả thịt nướng tteokgalbi cũng thu hút thực khách tự thực hành, nêm nếm và thưởng thức món ăn chuẩn vị ngay tại chỗ.

Chuỗi hoạt động này thể hiện rõ xu hướng chuyển dịch từ "xem và thưởng thức" sang "trải nghiệm và thực hành". Việc trực tiếp chạm vào nguyên liệu và lắng nghe câu chuyện văn hóa qua từng hương vị giúp rút ngắn khoảng cách giao lưu, đồng thời tạo nên điểm đến cuối tuần đầy ấn tượng, gắn kết dành cho giới trẻ và nhiều gia đình tại Hà Nội./.