Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10/2026.

Sáng 26/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam.

Tham dự Lễ đón có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải.

Đây là chuyến thăm Việt Nam sau 16 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan hồi năm 2010, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ba Lan đang phát triển tốt đẹp.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Donald Tusk dẫn đầu Đoàn cấp cao Ba Lan thăm chính thức Việt Nam.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng có cuộc gặp hẹp trước khi dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/2/1950. Trong hơn 75 năm qua, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan được xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục-đào tạo...

Nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao sự ủng hộ nhiệt tình, sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Ba Lan trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Việt Nam và Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nhau tại khu vực Trung Đông Âu và Đông Nam Á với kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt gần 2,3 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài những lĩnh vực thương mại và đầu tư truyền thống, hai nước đang ngày càng quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ môi trường và phát triển bền vững.

Triển vọng hợp tác giữa hai nước còn được củng cố bởi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Từ khi hiệp định này được đưa vào thực thi ngày 1/8/2020 đã góp phần phát triển hơn nữa các cơ hội kinh doanh giữa Việt Nam và Ba Lan, đồng thời tạo dòng chảy thương mại lớn mạnh. Ba Lan cũng đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào tháng 11/2025.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời gian tới, hai nước sẽ nỗ lực thúc đẩy phê thực thi EVIPA, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên đầu tư thuận lợi, an toàn và hiệu quả vào những lĩnh vực có thế mạnh, triển vọng. Ngoài ra, hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, du lịch, lao động… cũng phát triển tích cực.

Với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và những lợi thế kinh tế bổ trợ lẫn nhau, quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển.

Vì vậy, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới sau hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam, một trong những đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN.

Cùng với đó, chuyến thăm tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với hàng hóa hai nước.

Hai bên có thể tận dụng dịp này để mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ số, năng lượng xanh, công nghệ lượng tử và đào tạo nhân lực chất lượng cao, qua đó phát huy thế mạnh bổ trợ, tăng cường kết nối doanh nghiệp và tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế, khoa học công nghệ Việt Nam-Ba Lan phát triển bền vững./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Ba Lan Sáng 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam.