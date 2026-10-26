Môi trường

Miền Bắc, miền Trung sắp có mưa giông kéo dài 4 ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ đêm 26 đến 29/10, miền Bắc và miền Trung có mưa rào, giông, một số nơi mưa to; nhiệt độ miền Bắc giảm khoảng 3-4 độ C.

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Miền Bắc, miền Trung sắp có mưa giông kéo dài 4 ngày
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Bản tin 60s ngày 26/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Miền Bắc, miền Trung sắp có mưa giông kéo dài 4 ngày.

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(Vietnam+)
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