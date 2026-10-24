Trung Quốc: Hơn 500 người bị thương do bão Champi

Theo số liệu cập nhật ngày 24/10, ít nhất 527 người bị thương trong các trận gió lớn và mưa xối xả khi bão Champi quét qua vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).



Cơ quan Khí tượng Đài Loan (CWA) cho biết bão đang suy yếu nhưng sức gió giật vẫn khoảng 126 km/h gần tâm bão. Hiện bão đang di chuyển về phía Bắc, hướng tới bờ biển Trung Quốc đại lục, song không được dự đoán sẽ đổ bộ vào đây.



Tâm bão chuyển hướng về phía Nam vào khoảng nửa đêm 23/10, bám sát bờ biển Nghi Lan trước khi tạo thành một vòng cung hiếm thấy ngoài khơi và di chuyển về phía Bắc. Gió giật đã từng lên đến mức 227 km/h ở một số khu vực ven biển, làm đổ các đường dây điện và thổi tốc mái nhà.



Cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực của Đài Loan. Chính quyền địa phương ghi nhận gần 2.200 cây đổ và hơn 700 tòa nhà bị hư hại. Cơ quan điện lực Đài Loan cho biết hơn 288.000 hộ gia đình mất điện tạm thời. Chính quyền tại nhiều khu vực phía Bắc và trung tâm Đài Loan, bao gồm cả Đài Bắc, đã tuyên bố đóng cửa văn phòng và trường học ngày thứ hai liên tiếp vào ngày 24/10./.

Đài Loan (Trung Quốc) hủy gần 1.000 chuyến bay do siêu bão Champi Đài Loan (Trung Quốc) đóng cửa gần toàn bộ vùng lãnh thổ và hủy 931 chuyến bay trong ngày 23/10 để ứng phó bão Champi. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ bão đổi hướng, đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo.