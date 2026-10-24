Lỗ hổng ứng dụng điện thoại đe dọa an ninh mạng Nhật Bản

Các lỗ hổng trong ứng dụng điện thoại thông minh có thể là nguyên nhân dẫn đến làn sóng tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp Nhật Bản thời gian gần đây, gây ra nhiều vụ rò rỉ dữ liệu.

Theo phân tích của Viện Công nghệ thông tin và truyền thông quốc gia Nhật Bản (NICT), trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đang được sử dụng để tự động hóa các cuộc tấn công nhằm vào máy chủ.

NICT - cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản - cho biết các ứng dụng được phát triển cho hệ điều hành Android của tập đoàn công nghệ Mỹ Google đã trở thành mục tiêu tấn công. Các ứng dụng dành cho hệ điều hành của Apple cũng có nguy cơ bị nhắm tới.

Chính phủ Nhật Bản kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường bảo mật sau khi nhiều doanh nghiệp Nhật Bản ghi nhận các vụ truy cập trái phép và rò rỉ thông tin trong những tuần gần đây.

NICT nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết kế và vận hành máy chủ theo hướng bảo đảm an toàn, trong bối cảnh khó có thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ các đối tượng xấu phát hiện lỗ hổng trong ứng dụng.

Theo nhóm nghiên cứu của NICT, tin tặc phân tích chương trình của các ứng dụng để tìm ra điểm yếu trên máy chủ, sau đó khai thác các lỗ hổng nhằm buộc hệ thống thực hiện những hành động ngoài dự kiến hoặc chạy mã độc, qua đó tiếp cận dữ liệu mật.

Một đại diện của NICT nhận định dựa trên mức độ lan rộng của các cuộc tấn công, nhiều khả năng AI đang được sử dụng để tự động hóa quá trình này.

Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng gồm đơn vị vận hành dịch vụ chia sẻ ôtô Times Car, Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) và hãng sản xuất xe máy Yamaha Motor. Trong khi đó, công ty du lịch lớn H.I.S. cho biết thông tin hộ chiếu của khách hàng đã bị rò rỉ vào cuối năm ngoái./.

Nhật Bản xây dựng chiến lược an ninh mạng mới trước cuối năm nay Việc xây dựng chiến lược an ninh mạng mới diễn ra trong bối cảnh Tokyo đang đẩy nhanh kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ chủ động vào năm 2027 nhằm ứng phó nguy cơ tấn công mạng ngày gia tăng.