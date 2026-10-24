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Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh yêu cầu xây dựng "quân đội hùng mạnh"

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh tinh thần cốt lõi của Hội nghị chỉ huy cấp đại đội lần thứ 3 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên là “xây dựng đội quân hùng mạnh nhất."

Phan An
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Hội nghị chỉ huy cấp đại đội lần thứ 3 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA/TTXVN phát)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Hội nghị chỉ huy cấp đại đội lần thứ 3 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA/TTXVN phát)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi xây dựng “đội quân hùng mạnh nhất” tại Hội nghị chỉ huy cấp đại đội lần thứ 3 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng trong hai ngày 22-23/10.

Theo hãng tin KCNA, phát biểu tại hội nghị, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh tinh thần cốt lõi của hội nghị là “xây dựng đội quân hùng mạnh nhất, đồng thời thúc đẩy cuộc cách mạng quân sự đặc sắc Triều Tiên thông qua công tác huấn luyện các đại đội mạnh nhất.”

Hội nghị chỉ huy cấp đại đội lần thứ 3 là hội nghị toàn thể đầu tiên của Quân đội Nhân dân Triều Tiên kể từ sau Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ nổ mìn bên trong Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc vào tháng 9 vừa qua. Các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới và nguy cơ xung đột ngoài ý muốn cũng đang tiếp tục là mối quan tâm của cả hai bên lẫn cộng đồng quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
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