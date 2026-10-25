Bão Boelo gây mất điện trên diện rộng tại Anh, hơn 30.000 hộ bị ảnh hưởng

Bão Boelo, cơn bão thứ hai đổ bộ Vương quốc Anh trong dịp cuối tuần, đã gây gián đoạn giao thông trên diện rộng và mất điện tại Scotland, Bắc Ireland và miền Bắc England trong ngày 25/10, với hơn 30.000 hộ gia đình tại Scotland bị ảnh hưởng.

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cảnh báo bão Boelo có thể gây nguy hiểm đến tính mạng do các mảnh vỡ bị gió cuốn bay và sóng biển lớn, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài. Tại Scotland, sức gió giật vượt 128 km/giờ đã được ghi nhận, trong đó có đảo Tiree thuộc quần đảo Inner Hebrides.

Cảnh báo gió cấp độ màu hổ phách, mức nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo của Met Office được áp dụng tại Scotland và miền Bắc England đến cuối ngày 25/10. Nhiều khu vực cũng phát cảnh báo lũ lụt. Hoạt động tại các sân bay, tuyến phà, đường sắt và đường bộ đều bị gián đoạn. Scotland chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất về nguồn điện, với hơn 30.000 hộ mất điện.

Bão Boelo xuất hiện ngay sau bão Austen, càn quét miền Nam England hôm 23/10. Theo National Grid, đơn vị quản lý mạng lưới điện của Anh, đến 19h ngày 24/10, điện đã được khôi phục cho hơn 130.000 hộ và cơ sở bị ảnh hưởng bởi bão Austen.

Cơ quan Khí tượng Anh bắt đầu đặt tên cho các cơn bão lớn từ năm 2015 nhằm giúp công chúng nhận biết và theo dõi các đợt thời tiết nguy hiểm. Tên bão được lựa chọn theo thứ tự bảng chữ cái trong mùa bão kéo dài từ tháng 9 năm trước đến tháng 8 năm sau.



Gió mạnh và mưa lớn cũng được dự báo tiếp diễn tại Đan Mạch, Na Uy và một số khu vực của Thụy Điển. Một số tuyến phà bị hủy, dịch vụ đường sắt trên một số tuyến ở Thụy Điển tạm dừng để phòng ngừa rủi ro, trong khi xe kéo rơmoóc bị cấm lưu thông qua cầu Great Belt của Đan Mạch./.

Trung Quốc: Hơn 500 người bị thương do bão Champi Ít nhất 527 người bị thương trong các trận gió lớn và mưa xối xả khi bão Champi quét qua Đài Loan của Trung Quốc, dù bão đang suy yếu nhưng sức gió giật vẫn khoảng 126 km/h gần tâm bão.

Bão Boelo gây gián đoạn giao thông tại Thụy Điển Thụy Điển đã tạm điều chỉnh giờ khởi hành một số chuyến phà; thời tiết xấu có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động phà ngày 26 và 27/10 trước khi lịch trình dự kiến trở lại bình thường vào ngày 28/10.

Đài Loan (Trung Quốc) hủy gần 1.000 chuyến bay do siêu bão Champi Đài Loan (Trung Quốc) đóng cửa gần toàn bộ vùng lãnh thổ và hủy 931 chuyến bay trong ngày 23/10 để ứng phó bão Champi. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ bão đổi hướng, đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo.