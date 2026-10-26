Thi hành kỷ luật, khai trừ một số đảng viên vi phạm quy định của Đảng

Ngày 26/10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã thông tin về Kỳ họp thứ 17 được tổ chức ngày 22/10 vừa qua.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng theo quy định của Đảng đối với một số đảng viên vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, tạm giam hoặc bị tuyên phạt tại các bản án của tòa án nhân dân các cấp.

Các đồng chí bị khai trừ ra khỏi Đảng, gồm: Trịnh Thị Tình (Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Điện lực Liên Chiểu); Nguyễn Văn Ái và Nguyễn Châu (Chi bộ Điện lực Liên Chiểu, thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đà Nẵng, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu).

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Đoàn Kim Nhu (Chi bộ 22 Thạch Thang, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu); Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đích, Nguyễn Giúp (Chi bộ thôn Long Thành, trực thuộc Đảng bộ xã Tam Xuân; Nguyễn Hữu Nhiên (Chi bộ thôn Diêm Điền, trực thuộc Đảng bộ xã Tam Xuân); Võ Hữu Dũng (Chi bộ Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị, trực thuộc Đảng bộ phường Hội An Tây); Nguyễn Văn Chức (Chi bộ Tổ dân phố Bồ Mưng 2, trực thuộc Đảng bộ phường Điện Bàn Bắc).

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét kết quả kiểm tra, giám sát một số tổ chức đảng, đảng viên. Cụ thể, kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Văn phòng Thành ủy; kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các phường/xã: Điện Bàn Bắc, Quế Sơn Trung, Đức Phú, Thăng Trường; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường/xã Điện Bàn Bắc, Quế Sơn Trung, Đức Phú, Thăng Trường; việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí Thường trực Đảng ủy các phường/xã.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng xét kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quản lý sử dụng trụ sở công dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Quế Sơn, Nam Phước, Tây Hồ, Hương Trà, Nam Trà My, Khâm Đức, Avương, Bến Giằng gắn với trách nhiệm của đồng chí Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã; kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bến Hiên; đồng chí Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bến Hiên.

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát còn có một số hạn chế, khuyết điểm; đề nghị các tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đề nghị các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trên tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền,” báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng…/.

Quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Công tác kiểm tra, giám sát phải bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền; thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác và nghiêm minh.