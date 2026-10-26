Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt 404 tỷ đồng qua AI Livestream TATAO Live

Ngày 25/10, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đường dây lừa đảo huy động vốn qua nền tảng AI Livestream TATAO LIVE.

Bản tin 60s ngày 26/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Triệt phá đường dây lừa đảo thông qua nền tảng AI Livestream Tatao Live, huy động 404 tỷ đồng.

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