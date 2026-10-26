Rủi ro khi tin vào lời mời gọi trên mạng về tuyển dụng, định cư ở nước ngoài

Ngày 26/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ 4 công dân là người dân tộc thiểu số cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan, từng bị giam giữ tại Trại giam người nhập cư trái phép (IDC), trở về Việt Nam an toàn.

Theo Phòng An ninh nội địa, 4 công dân gồm: anh Rah Lan Hanh (sinh năm 1994, trú làng Tai Glai, xã Ia Ko); anh Ksor Tuich (sinh năm 1993, trú làng Plei Lok, xã Ia Ke); anh Rơ Mah Alung (sinh năm 1985, trú làng Blang, xã Ia Hrung) và ông Ksor Thông (sinh năm 1975, trú bôn Chơ Tung, xã Ia Dreh).

Những người này đều rời quê hương bằng các con đường bất hợp pháp với hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh không có giấy tờ hợp pháp, việc làm bấp bênh, thậm chí bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ.

Trường hợp ông Ksor Thông cho thấy những rủi ro khi tin vào lời mời gọi trên mạng xã hội. Cuối tháng 5/2025, trong quá trình theo dõi thông tin về cuộc sống của người dân tộc thiểu số ở nước ngoài, ông được hai người có tên Ma Chu (Ksor Non, quê xã Ia Rsai) và Ma Lư (Siu Wiu, quê xã Phú Thiện), đang sinh sống tại Thái Lan, kết bạn và dụ dỗ sang nước này làm việc với lời hứa thu nhập cao, sau đó được đưa đi Hoa Kỳ định cư.

Tin lời, ông Thông bán đàn dê, máy cày và mì, gom được 50 triệu đồng. Ông chuyển cho các đối tượng 40 triệu đồng, số tiền còn lại mang theo để trang trải chi phí. Tuy nhiên, sau khi sang Thái Lan, ông chỉ làm các công việc thời vụ như phụ hồ, cắt tỉa cây cảnh cho chủ người Thái, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Do không có giấy tờ hợp pháp và không đủ khả năng tự trang trải cuộc sống, ông bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ, đưa vào trại giam IDC.

Một trường hợp khác là anh Rơ Mah Alung. Năm 2015, anh cùng gia đình vượt biên sang Campuchia, đến năm 2017 cả gia đình tiếp tục sang Thái Lan. Không có giấy tờ tùy thân, gia đình anh phải sống trong cảnh bấp bênh, thường xuyên di chuyển để tránh các đợt truy quét của cảnh sát. Khi có thêm con nhỏ, cuộc sống càng khó khăn. Tháng 10/2025, anh Alung bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

Trong thời gian chồng bị giam giữ, chị Puih H’Thúy (vợ của anh Alung) đã chủ động liên hệ với Công an tỉnh Gia Lai đề nghị hỗ trợ đưa gia đình về nước. Ngày 11/9/2026, chị H’Thúy cùng ba con nhỏ được trở về quê hương an toàn.

Bên cạnh việc hỗ trợ công dân trở về an toàn, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội, giúp người hồi hương từng bước vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Từ những câu chuyện trở về, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng, môi giới việc làm và lời hứa đưa đi định cư ở nước ngoài trên mạng xã hội; tìm hiểu kỹ tính pháp lý của công việc, thủ tục xuất nhập cảnh và các điều kiện liên quan trước khi quyết định.

Khi có nhu cầu làm việc ở nước ngoài, người dân cần tìm hiểu thông tin qua cơ quan chức năng và các đơn vị có thẩm quyền, không giao tiền, giấy tờ cho người môi giới không rõ lai lịch./.

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