Tỉnh Thái Nguyên hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế lên 98,32% dân số

Hội nghị triển khai Đề án Bảo hiểm y tế toàn dân; miễn phí khám, chữa bệnh và tăng cường nguồn nhân lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân đã diễn ra tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, ngày 25/10.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường dự hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo Bộ Y tế; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các xã, phường khu vực phía bắc tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên hiện có 70 xã vùng I3 và An toàn khu, gồm 36 xã vùng 3, 38 xã An toàn khu, 4 xã vừa là An toàn khu vừa là xã vùng 3. Ngoài ra, tỉnh có 37 xã, phường vùng 1; 9 xã, phường vùng 2. Các xã này có khoảng hơn 1,1 triệu người dân có đời sống kinh tế còn khó khăn. Mặc dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao nhưng vẫn còn một số ít người dân chưa có thẻ.

Mặt khác, việc phải đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người có thẻ và chi phí khám, chữa bệnh cơ bản của người không có thẻ cũng tạo áp lực kinh tế cho hộ gia đình, ảnh hưởng lớn đến chính sách giảm nghèo. Do vậy, việc ban hành, thực hiện Đề án bảo hiểm y tế toàn dân và miễn phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ góp phần giải bài toán này.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh cho biết Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai Đề án, qua đó góp phần giải quyết tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; mức hưởng và phần hỗ trợ đồng chi trả của người dân sẽ được nâng lên.

Tỉnh Thái Nguyên và Đại học Y dược Thái Nguyên đã thống nhất sẽ đưa sinh viên y tế về hỗ trợ các trạm y tế xã vùng cao; tiếp tục điều chuyển các bác sỹ tăng cường nhân lực các trạm y tế xã, phường, nhất là vùng phía Bắc của tỉnh.

Dự kiến, từ ngày 1/11/2026, khi triển khai đề án, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của Thái Nguyên tăng lên 98,32% (chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2026 là 96,22%). Đối với các xã vùng 3, tỷ lệ bao phủ là 100%; các xã vùng 2 và vùng 1 tỷ lệ khoảng trên 98%. Tỉnh đặt mục tiêu, 100% người dân khám, chữa bệnh tại 11 bệnh viện và 43 trạm y tế xã, phường được hưởng chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả bao gồm cả phần đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận, đánh giá cao việc tỉnh Thái Nguyên triển khai rất sớm chỉ đạo của Chính phủ về chính sách bao phủ bảo hiểm y tế; miễn phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Điều này thể hiện sự trăn trở, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị là hàng loạt giải pháp để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế; chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ xa. Vai trò của bảo hiểm y tế, chính sách y tế có vai trò rất quan trọng trong công tác an sinh xã hội.

Tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể từ sớm, dám vượt qua thử thách theo tinh thần vì nhân dân phục vụ. Tỉnh cũng đồng thời ưu tiên nguồn lực cho phát triển y tế không chỉ riêng Thái Nguyên mà còn nhiều tỉnh trong vùng Trung du, miền núi phía Bắc; triển khai hiệu quả những sáng kiến đưa bác sỹ tuyến Trung ương, tuyến tỉnh về cơ sở, đưa sinh viên y dược về hỗ trợ các trạm y tế xã khó khăn.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lĩnh vực y tế; rà soát đối tượng, nguồn lực để bảo đảm yếu tố bền vững trong hỗ trợ bảo hiểm y tế; phát huy sự kết hợp giữa bệnh viện tuyến Trung ương để hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; mong Thái Nguyên sẽ quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực y tế trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh chính sách giáo dục và y tế là hai nền tảng quan trọng của an sinh xã hội. Việc triển khai các chính sách hiệu quả, thực chất sẽ mang lại niềm tin tưởng từ nhân dân. Đồng thời là động lực để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới đồng bộ, thực chất.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã trao biển hỗ trợ 6.076 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tỉnh Thái Nguyên; Ban tổ chức trao thẻ bảo hiểm y tế cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn./.

Có 98,64 triệu người Việt Nam đã tham gia bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận hơn 98 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chính sách an sinh xã hội và quyền lợi người dân.