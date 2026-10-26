Tà Xùa: Từ thiên đường săn mây đến sức hút từ bản sắc văn hóa

Tà Xùa phát triển du lịch từ săn mây sang trải nghiệm văn hóa người Mông, thưởng trà, khám phá đời sống bản địa, hướng tới bảo tồn văn hóa, cải thiện sinh kế và phát triển bền vững.

Tà Xùa (Sơn La) đang chuyển mình từ điểm săn mây nổi tiếng thành điểm đến du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa người Mông.

Các hoạt động như trekking, thưởng trà, trực tiếp sao trà Shan tuyết, khám phá ẩm thực và đời sống bản địa mở ra hướng sinh kế mới, giúp người dân tăng thu nhập, tạo việc làm tại quê hương.

Tuy nhiên, địa phương vẫn cần cải thiện hạ tầng, xử lý rác thải, nâng cao chất lượng nhân lực và đa dạng hóa sản phẩm để kéo dài thời gian lưu trú. Sáu tháng đầu năm 2026, Tà Xùa ước đón 56.000 lượt khách, doanh thu khoảng 54 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Tà Xùa lần đầu được vinh danh là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2026. Đây là cơ hội để địa phương phát huy lợi thế thiên nhiên, bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững./.

